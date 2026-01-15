Apavit indicó que estas limitaciones generan pérdidas económicas para operadores, agencias y comunidades locales. (Fuente: Mincetur)
Apavit indicó que estas limitaciones generan pérdidas económicas para operadores, agencias y comunidades locales. (Fuente: Mincetur)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La expresó su preocupación por las dificultades persistentes que afectan el acceso, la operación y la experiencia turística en , principal ícono del turismo nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Mediante un comunicado, el gremio señaló que, desde hace varios años, las agencias de viajes afrontan problemas vinculados a la venta de entradas, la falta de predictibilidad en los sistemas de acceso, interrupciones en el transporte ferroviario y deficiencias de coordinación entre las entidades responsables. Esta situación -advirtió- impacta directamente en los visitantes, en la imagen del destino y en la sostenibilidad del sector turístico.

LEA TAMBIÉN: Machu Picchu: Cusco insiste con autoridad autónoma, pero no está en planes del Gobierno

indicó que estas limitaciones generan pérdidas económicas para operadores, agencias y comunidades locales, además de debilitar la confianza de los mercados internacionales, que demandan destinos organizados, seguros y con procesos claros. Por su relevancia mundial, el gremio remarcó que Machu Picchu requiere una gestión moderna, eficiente y transparente, alineada con estándares internacionales.

Entre las medidas consideradas urgentes, la asociación planteó mejorar y estabilizar el sistema de venta y control de boletos para garantizar transparencia y previsibilidad; fortalecer la coordinación interinstitucional entre el Estado, los operadores de transporte y las autoridades locales; asegurar el libre tránsito y la continuidad del servicio turístico; e implementar soluciones tecnológicas que prioricen la experiencia del visitante y la conservación del patrimonio.

LEA TAMBIÉN: Trenes a Machu Picchu: los ‘antecedentes’ que ponen bajo escrutinio la línea ferroviaria

“El turismo es una actividad estratégica para el desarrollo del país, generadora de empleo formal, divisas e inclusión social. no puede seguir enfrentando los mismos problemas año tras año sin soluciones estructurales”, subrayó el comunicado.

Finalmente, reiteró su disposición al diálogo y al trabajo articulado con las autoridades competentes, con el objetivo de construir soluciones sostenibles que beneficien al destino, a la población local y a todo el ecosistema turístico, en una gestión que responda a una visión de país con responsabilidad, planificación y compromiso.

TE PUEDE INTERESAR

Presentan cronograma de pagos para reservas de ingreso a la llaqta de Machu Picchu en 2026
Machu Picchu: Cusco insiste con autoridad autónoma, pero no está en planes del Gobierno
Trenes a Machu Picchu: los ‘antecedentes’ que ponen bajo escrutinio la línea ferroviaria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.