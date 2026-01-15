La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) expresó su preocupación por las dificultades persistentes que afectan el acceso, la operación y la experiencia turística en Machu Picchu, principal ícono del turismo nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Mediante un comunicado, el gremio señaló que, desde hace varios años, las agencias de viajes afrontan problemas vinculados a la venta de entradas, la falta de predictibilidad en los sistemas de acceso, interrupciones en el transporte ferroviario y deficiencias de coordinación entre las entidades responsables. Esta situación -advirtió- impacta directamente en los visitantes, en la imagen del destino y en la sostenibilidad del sector turístico.

Apavit indicó que estas limitaciones generan pérdidas económicas para operadores, agencias y comunidades locales, además de debilitar la confianza de los mercados internacionales, que demandan destinos organizados, seguros y con procesos claros. Por su relevancia mundial, el gremio remarcó que Machu Picchu requiere una gestión moderna, eficiente y transparente, alineada con estándares internacionales.

Entre las medidas consideradas urgentes, la asociación planteó mejorar y estabilizar el sistema de venta y control de boletos para garantizar transparencia y previsibilidad; fortalecer la coordinación interinstitucional entre el Estado, los operadores de transporte y las autoridades locales; asegurar el libre tránsito y la continuidad del servicio turístico; e implementar soluciones tecnológicas que prioricen la experiencia del visitante y la conservación del patrimonio.

“El turismo es una actividad estratégica para el desarrollo del país, generadora de empleo formal, divisas e inclusión social. Machu Picchu no puede seguir enfrentando los mismos problemas año tras año sin soluciones estructurales”, subrayó el comunicado.

Finalmente, Apavit reiteró su disposición al diálogo y al trabajo articulado con las autoridades competentes, con el objetivo de construir soluciones sostenibles que beneficien al destino, a la población local y a todo el ecosistema turístico, en una gestión que responda a una visión de país con responsabilidad, planificación y compromiso.