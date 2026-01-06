Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo en Pampacahua, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre. Fotógrafo: Carolina Paucar/AFP/Getty Images
Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo en Pampacahua, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre. Fotógrafo: Carolina Paucar/AFP/Getty Images
Únete a nuestro canal
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La fatal colisión frontal ocurrida cerca de las emblemáticas ruinas de Machu Picchu, la semana pasada, no es el primer choque que se produce entre trenes de pasajeros en esta importante línea ferroviaria turística, lo que está provocando un mayor escrutinio sobre la obsoleta tecnología de señalización de la ruta.

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.