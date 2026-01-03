PeruRail se pronunció en torno al choque frontal entre dos trenes que cubrían la ruta hacia Machu Picchu se registró el martes 30 en el kilómetro 82 de la vía férrea, a aproximadamente 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de la ciudad del Cusco.

La empresa dio cuenta que 41 pasajeros ya han sido dados de alta. “La persona que estaba en cuidados intermedios ya pasó a cuarto. Por lo tanto, en este momento cuatro personas permanecen hospitalizadas, en estado estable; dos pasajeros y dos trabajadores de PeruRail. Además, 6 personas están siendo atendidas por la vía ambulatoria”, detalló a través de un comunicado.

Sobre la situación de los trenes, PeruRail reafirmó que la operación ferroviaria ha sido plenamente restablecida.

“El primer día del año 2026, Perurail transportó más de 5 mil pasajeros desde y hacia Machupicchu”, destacó.

Para información y asistencia a sus pasajeros, indicó que se los puede contactar a través de su call center 01 6254848 o al mail reservas@perurail.com.

El accidente dejó, un fallecido, Roberto Cárdenas, maquinista de uno de los vagones de Inca Rail, y varios pasajeros heridos, quienes fueron evacuados y trasladados a distintos centros médicos de la zona.

“El fallecido es el motorista de Inca Rail, una persona conocida en nuestro distrito. Además de ello tenemos confirmado hasta el momento 19 heridos graves y más de 35 heridos que están siendo evacuados hacia la ciudad de Cusco”, detalló en su moemnto a RPP Paull Palma, alcalde de Ollantaytambo.

Investigación de oficio

Indecopi inició una investigación de oficio, notificando a las empresas PeruRail e Inca Reail.

Dicha investigación determinará si existió la vulneración de los derechos de los pasajeros.

Adicionalmente, se evalúa si este hecho viene generando afectaciones en la frecuencia del traslado de los turistas que han contratado el servicio ferroviario de manera anticipada.

Por su parte, la Fiscalía llegó a la zona y dispuso la identificación de los turistas heridos y su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo, la solicitud de información sobre la cantidad de pasajeros a las empresas propietarias de los trenes.