El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que se ha convocado, a escala nacional, la contratación del consultor que se encargará de realizar el estudio de capacidad de carga y límite de cambio aceptable para Machu Picchu.

Este análisis definirá el aforo de visitantes del santuario. La convocatoria para consultores nacionales estará vigente hasta el 15 de diciembre y posteriormente se hará lo mismo para postores internacionales, indicó el Mincetur.

La cartera precisó también que este avance podrá concretarse tras haber firmado un convenio con el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp),entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

Comité técnico sesiona para evaluar gestión de Machu Picchu

El Mincetur participó de la quinta sesión ordinaria del Comité Técnico de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM),donde se informó sobre los trabajos que se vienen realizando para la implementación de dicho nuevo estudio.

Durante el encuentro, celebrado en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, destacó que este estudio de capacidad de carga y límite de cambio aceptable representa una herramienta valiosa para la toma de decisiones en torno a la gestión de la maravilla del mundo y la diversificación de la actividad turística en la región.

“Evidentemente, la visión del Mincetur de contar con un turismo sostenible y regenerativo pasa por justamente ser responsables con la capacidad (del destino) y por promover una actividad turística consciente, razonable y regenerativa”, expresó la funcionaria del Mincetur.

El nuevo estudio, que será financiado por el Mincetur, actualizará la información sobre capacidad de carga y gestión sostenible de Machu Picchu, que recogió un anterior trabajo realizado en 2015.

Esta acción se da en respuesta a la alta demanda del destino y la necesidad de evaluar el uso de todo el espacio disponible, entre ellos, el núcleo de conservación prioritaria, los corredores de acceso (como los de los pueblos Machu Picchu y Santa Teresa) y la Red de Caminos Inca.

Precisamente, el estudio de capacidad de carga y límite de cambio aceptable se llevará a cabo en cumplimiento a los objetivos establecidos en el plan maestro actualizado del Santuario Histórico, el cual busca impulsar su uso turístico sostenible. Este último instrumento de gestión también fue presentado en esa quinta sesión de la UGM.

La reunión también contó con la participación del director general de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía del Mincetur, Javier Rosas; así como de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa y del presidente ejecutivo del Sernanp, José Nieto, y funcionarios del Gore Cusco, entre otros.