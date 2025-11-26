El alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gutiérrez, expresó su preocupación por la situación del transporte turístico en la ruta Hiram Bingham, que conecta con la ciudadela de Machu Picchu. Según advirtió, la empresa Consettur continúa operando en la vía pese a que su contrato venció en septiembre, tras 30 años de concesión, y se niega a retirar sus unidades.

En un video difundido esta semana, Vera Gutiérrez afirmó que Consettur “trabaja de manera ilegal desde septiembre” y que la empresa sostiene, sin sustento formal, que mantiene un acuerdo interno con San Antonio de Torontoy -el operador designado para el plan de contingencia- para operar bajo un esquema “50-50”.

El burgomaestre informó que la comuna ha comunicado el caso al Ministerio Público por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y obstaculización de trámites administrativos. Además, señaló que la municipalidad ha iniciado labores de fiscalización en la ruta.

“Correremos el riesgo de paralizar o cerrar la ruta por un mes o dos meses, porque no podemos seguir permitiendo que una empresa monopólica esté ganando en cuatro meses más de 10 millones, mientras la Municipalidad Provincial de Urubamba resulta perjudicada económicamente”, declaró.

Pese al ingreso de cuatro buses de San Antonio de Torontoy como parte del plan de contingencia, el alcalde confirmó que estos no están operando.

“Por hoy no están operando, porque la empresa monopólica no quiere sacar sus buses”, aseguró.

El plan de contingencia, vigente desde septiembre, se extenderá por cuatro meses hasta que se lleve a cabo la convocatoria y licitación del servicio. Vera Gutiérrez indicó que el proceso se encuentra en marcha y que están a la espera del informe de compatibilidad del Sernanp.

“Con ese documento se hará la integración de bases, publicación y culminación de la licitación”, explicó.

La situación mantiene en incertidumbre el servicio de transporte hacia uno de los destinos turísticos más importantes del país, mientras la municipalidad busca recuperar el control de la ruta y garantizar un proceso competitivo para la entrada de un nuevo operador.