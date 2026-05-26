A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía informó sobre el proyecto “Ampliación de la planta e instalación de equipos”, a realizarse dentro de las instalaciones de su planta de 6,009 metros cuadrados (m2) . En dicho predio, la firma produce salchichas, jamones, jamonada y mortadela, chicharrón, hamburguesa, pieza cárnica, chorizos cocidos y crudos.

En concreto, la iniciativa a implementar demandaría de un espacio de 1,748 m2 y considera la ampliación de infraestructura y la incorporación de equipos para la producción; la repotenciación del sistema de generación de vapor mediante un caldero con mayor eficiencia operativa; y la implementación de “un sistema de congelación rápida tipo IQF de doble espiral”.

“El propósito principal de este proyecto es modernizar y ampliar la capacidad operativa de la planta mediante la optimización del sector de fraccionamiento de lácteos y la implementación de sistemas de soporte térmico y de frío de alta eficiencia”, remarcó la empresa.

De este modo, la firma estimó que la producción actual de queso maduro EDAM se elevaría de 270 toneladas (tn) a 480 tn anuales, mientras la elaboración de hamburguesas transitaría de 950 tn al año a 1,056 tn anuales . Así, el proyecto apuntará a aumentar el volumen de procesamiento y empaque de quesos, “optimizando la precisión de corte y garantizando los estándares de inocuidad alimentaria”. Además, la tecnología IQF permitirá asegurar “la conservación de las propiedades organolépticas del producto y la eficiencia en los tiempos de congelación”.

Cerdeña, Napolitana, Don Pepito, Delys y Americana son las marcas de Procesadora de Alimentos Ti-Cay. (Foto: referencial).

Inversión en ampliación y equipamiento

De acuerdo con Ti-Cay, las modificaciones propuestas no implican cambios importantes en la naturaleza del proceso productivo aprobado y solo corresponden a mejoras tecnológicas y ampliaciones controladas dentro del área operativa existente.

La ejecución del proyecto tendría un periodo superior a los dos meses, con un estimado de inversión de S/ 84,900 .

Entre las etapas de planificación y construcción se incluyen actividades como la selección y adecuación del espacio físico y adquisición e instalación de equipos. La vida útil proyectada es de 20 años.

A fin de llevar adelante su plan, Procesadora de Alimentos Ti-Cay presentó el ITS ante el Produce, con el objetivo de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.