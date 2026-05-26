Procesadora de Alimentos Ti-Cay, dueña de las marcas de Cerdeña, Napolitana, Don Pepito, Delys y Americana, contempla un proyecto en su planta de producción de San Juan de Lurigancho (SJL), con el objetivo de incrementar la elaboración de algunos de los productos de su cartera. Conozca los detalles de esta iniciativa que busca optimizar las operaciones productivas de esta empresa de embutidos y quesos, en un sector altamente competitivo.
A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía informó sobre el proyecto “Ampliación de la planta e instalación de equipos”, a realizarse dentro de las instalaciones de su planta de 6,009 metros cuadrados (m2). En dicho predio, la firma produce salchichas, jamones, jamonada y mortadela, chicharrón, hamburguesa, pieza cárnica, chorizos cocidos y crudos.
En concreto, la iniciativa a implementar demandaría de un espacio de 1,748 m2 y considera la ampliación de infraestructura y la incorporación de equipos para la producción; la repotenciación del sistema de generación de vapor mediante un caldero con mayor eficiencia operativa; y la implementación de “un sistema de congelación rápida tipo IQF de doble espiral”.
“El propósito principal de este proyecto es modernizar y ampliar la capacidad operativa de la planta mediante la optimización del sector de fraccionamiento de lácteos y la implementación de sistemas de soporte térmico y de frío de alta eficiencia”, remarcó la empresa.
De este modo, la firma estimó que la producción actual de queso maduro EDAM se elevaría de 270 toneladas (tn) a 480 tn anuales, mientras la elaboración de hamburguesas transitaría de 950 tn al año a 1,056 tn anuales. Así, el proyecto apuntará a aumentar el volumen de procesamiento y empaque de quesos, “optimizando la precisión de corte y garantizando los estándares de inocuidad alimentaria”. Además, la tecnología IQF permitirá asegurar “la conservación de las propiedades organolépticas del producto y la eficiencia en los tiempos de congelación”.
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Inversión en ampliación y equipamiento
De acuerdo con Ti-Cay, las modificaciones propuestas no implican cambios importantes en la naturaleza del proceso productivo aprobado y solo corresponden a mejoras tecnológicas y ampliaciones controladas dentro del área operativa existente.
La ejecución del proyecto tendría un periodo superior a los dos meses, con un estimado de inversión de S/ 84,900.
Entre las etapas de planificación y construcción se incluyen actividades como la selección y adecuación del espacio físico y adquisición e instalación de equipos. La vida útil proyectada es de 20 años.
A fin de llevar adelante su plan, Procesadora de Alimentos Ti-Cay presentó el ITS ante el Produce, con el objetivo de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.
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Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Santa. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.