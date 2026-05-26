Procesadora de Alimentos Ti-Cay apunta a un proyecto en SJL para aumentar su producción de quesos. (Foto: referencial).
Procesadora de Alimentos Ti-Cay apunta a un proyecto en SJL para aumentar su producción de quesos. (Foto: referencial).
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Mayumi García
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Procesadora de Alimentos Ti-Cay, dueña de las marcas de Cerdeña, Napolitana, Don Pepito, Delys y Americana, contempla un proyecto en su planta de producción de San Juan de Lurigancho (SJL), con el objetivo de incrementar la elaboración de algunos de los productos de su cartera. Conozca los detalles de esta iniciativa que busca optimizar las operaciones productivas de esta empresa de embutidos y quesos, en un sector altamente competitivo.

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