Los pronunciamientos alrededor del proceso de profundización económica entre Perú y Brasil continúan. Desde la Cámara de Comercio Brasil - Perú (Campraper) apuntaron hacia una integración entre ambos estados, pero “con respeto y reglas también”.

Puntualmente, consideraron que el acuerdo, pendiente de suscribirse por el Congreso peruano, debe seguir su curso y someterse a su decisión . Incluso, indicaron que “es preferible” que el Legislativo no lo ratifique e inicie la negociación de un nuevo acuerdo.

“Mantener indefinidamente el proceso en una suerte de limbo administrativo no solo afecta la seguridad jurídica y la predictibilidad del país, sino que retrasa oportunidades estratégicas de integración regional, inversión y competitividad para el Perú”, indicaron en un reciente pronunciamiento.

“Es preferible, incluso, que el Congreso no ratifique el Acuerdo y comencemos desde 0 a negociar un nuevo documento, que sigamos en este “loop” indefinido por otros 10 años más, lo cual resulta irresponsable”, complementaron.

Desde la cámara subrayaron que “la integración económica moderna requiere controles, pero también predictibilidad, seguridad jurídica y visión estratégica de largo plazo”.

Los cuestionamientos en detalle

Desde dicha cámara indicaron que, a partir de análisis jurídico y técnico, varios de los argumentos de observación carecen de precisión normativa y “terminan confundiendo preocupaciones políticas legítimas con supuestos impedimentos jurídicos que, en realidad, no existen”.

Uno de los aspectos que valoraron es que se requiere, de todas maneras, este acuerdo de profundización, pues incorpora disciplinas modernas sobre inversiones, servicios, contratación pública, facilitación económica y cooperación institucional. Estos aspectos no son cubiertos, actualmente, por los tratados vigentes (Acuerdo de Complementación Económica 58).

La cámara también cuestionó que se observe que el acuerdo del 2016 sería “insuficiente” antes riesgos de corrupción. Esto, a la luz del impacto de los casos Lava Jato, Odebrecht y OAS.

“El acuerdo ya contiene disposiciones expresas vinculadas a cláusulas anticorrupción, exclusión de inversiones ilícitas, restricciones por infracciones penales y mecanismos de exclusión de proveedores fraudulentos”, sostuvieron en su comunicado.

La Cámara de Comercio Brasil-Perú pide avanzar en acuerdo de profundización y lo debata el Congreso peruano. | Andina

“Esta situación ha generado por primera vez en la historia de las negociaciones comerciales una fuerte duda sobre qué es lo que realmente tiene ese acuerdo, que fue negociado por los gobiernos de ambos países, suscrito por el congreso brasileño y pendiente de ocurrir lo propio en el Perú (...) No estamos frente a un tratado carente de estándares de integridad , sino frente a un debate sobre el grado de robustez regulatoria deseado por determinados sectores administrativos”, agregaron.

En el ámbito de las compras públicas, también indicaron que los riesgos para el Estado peruano advertidos no han sido “sustentados técnicamente”.

“No se ha identificado qué disposición específica del acuerdo impediría al Estado aplicar controles anticorrupción, sancionar proveedores, excluir empresas involucradas en actos ilícitos o preservar facultades regulatorias internas”, mencionaron.

En este contexto, cuestionaron que la postergación de este acuerdo, al considerar que el Estado peruano “no ha logrado individualizar objetivamente cuáles serían los riesgos concretos que impedirían la ratificación”.