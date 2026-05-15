Según el USGS, China tiene los mayores yacimientos de tierras raras, con 44 millones de toneladas de reservas. Brasil y Vietnam tienen cada uno 22 millones de toneladas. (Foto: Nobbot).
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Agencia Bloomberg
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La carrera por los minerales críticos está llevando a una alianza improbable entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.

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