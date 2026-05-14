El canciller de Cuba calificó a su vez de “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica” . (Foto de Yamil LAGE / AFP).
El canciller de Cuba calificó a su vez de “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica” . (Foto de Yamil LAGE / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó este jueves que desde la isla están “dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría” la oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano” que reiteró EE.UU.

“Por primera vez, el Gobierno de EE.UU. formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares”, reconoció el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

En este sentido, dijo Rodríguez, “estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, pero señaló que esperan, “sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado este miércoles que reiteraba su oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”.

LEA TAMBIÉN: Nuevas sanciones de EE.UU. a Cuba: nombres, causas y efectos

Cuba tacha de “incongruente” la propuesta de EE.UU.

La misiva señalaba, además, que la decisión de recibir esa asistencia recae ahora en el Gobierno cubano, que debe elegir entre “aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial” para la isla.

El jefe de la diplomacia cubana, calificó a su vez de “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”; pero indicó que «el Gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera”.

Igualmente señaló que “sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”.

Aclaró, asimismo, que “tampoco (el Gobierno cubano) tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica, con cuyo esfuerzo de cooperación tiene una experiencia larga y positiva de trabajo conjunto”.

“La mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el Gobierno de los EE.UU. al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses, lo cual afecta severamente a todos los sectores de la economía y sociedad cubana”, reiteró Rodríguez.

El canciller de Cuba calificó a su vez de “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica” (AFP via Getty Images).
El canciller de Cuba calificó a su vez de “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica” (AFP via Getty Images).

Las presiones de EE.UU. sobre la isla

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había insistido la pasada semana durante una rueda de prensa en su visita a Roma para reunirse con el papa León XIV, en que EE.UU. ha proporcionado “seis millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica”.

En ese momento, dijo que la Administración del presidente de EE.UU. Donald Trump, estaba dispuesta a “hacer más” e informó que se habían “ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, pero señaló que hasta ahora el Gobierno cubano no había aceptado distribuirla.

LEA TAMBIÉN: Trump revela ante Lula sus intenciones sobre Cuba, ¿invadirá la isla?

EE.UU. presiona al Gobierno de la isla desde enero pasado, para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país; y sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía.

Elaborado con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Cuba abre la comercialización agrícola al sector privado en medio de crisis económica
Cuba acusa a EE.UU. de “extorsionar” a países latinoamericanos para “asfixiar” a la isla
El Gobierno de Cuba anuncia el indulto de 2,010 presos
Donald Trump dice que no le importa que Cuba reciba petróleo ruso: “Tienen que sobrevivir”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.