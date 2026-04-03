Fotografía de archivo de una zona del centro de detención de Guantánamo, en Cuba. EFE/ Marta Garde Fotografía de archivo de una zona del centro de detención de Guantánamo, en Cuba. EFE/ Marta Garde
Fotografía de archivo de una zona del centro de detención de Guantánamo, en Cuba. EFE/ Marta Garde Fotografía de archivo de una zona del centro de detención de Guantánamo, en Cuba. EFE/ Marta Garde
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en una decisión que describió como un “gesto solidario, humanitario y soberano”.

Según el gobierno, la medida fue presentada en el marco de las celebraciones por la Semana Santa.

“Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud”, refirió el comunicado del Gobierno cubano.

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Las autoridades cubanas precisaron que entre las personas beneficiadas figuran jóvenes, mujeres y adultos mayores de 60 años.

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El Gobierno añadió que en este grupo también figuran extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

Elaborado con información de EFE.

Un hombre pasa junto a un muro pintado con la bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional, el 22 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre pasa junto a un muro pintado con la bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional, el 22 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)

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