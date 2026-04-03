El Gobierno de Cuba anunció este jueves la aprobación del indulto de 2,010 presos, en una decisión que describió como un “gesto solidario, humanitario y soberano”.

Según el gobierno, la medida fue presentada en el marco de las celebraciones por la Semana Santa.

“Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud”, refirió el comunicado del Gobierno cubano.

LEA TAMBIÉN: Un petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar del bloqueo de Estados Unidos

Las autoridades cubanas precisaron que entre las personas beneficiadas figuran jóvenes, mujeres y adultos mayores de 60 años. Asimismo, incluyó a quienes estaban próximos a alcanzar la libertad anticipada en el último semestre y durante el próximo año.

El Gobierno añadió que en este grupo también figuran extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

Elaborado con información de EFE.