La llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes, desafiando un bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla, según datos de transporte marítimo.

El “Anatoly Kolodkin”, que transporta 730,000 barriles de crudo, se encontraba el domingo al norte de Haití, dirigiéndose hacia el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, según la firma de análisis marítimo Kpler.

Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque cisterna ruso antes de que se acercara tanto a Cuba.

“Creo que, a estas alturas, las probabilidades de que Estados Unidos intente detenerlo han desaparecido prácticamente”, declaró Piñón a la AFP, aunque añadió que resultaba difícil determinar qué medidas podría adoptar la Casa Blanca.

Una vez que el buque ingrese en aguas cubanas “será casi imposible que el gobierno estadounidense lo detenga”, señaló.

Lo más urgente: el diésel

El gobierno cubano afirma no haber recibido suministro de petróleo alguno desde enero, lo que ha profundizado la crisis energética en este país de 9.6 millones de habitantes.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina.

Cuba perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Se agudiza la crisis energética en Cuba, tras bloqueo al transporte de petróleo (Photo by Yamil LAGE / AFP)

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Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de “tomar” la isla.

Los precios de los combustibles en la isla se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba. El país sufrió siete apagones a nivel nacional desde principios de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes.

El “Anatoly Kolodkin”, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el pasado 8 de marzo.

Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha; sin embargo, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, según informó la Marina Real británica.

Otro buque que, según se informó, transportaba diésel ruso a Cuba -el “Sea Horse”, con bandera de Hong Kong- llegó en su lugar a Venezuela a principios de esta semana.

¿Qué hacer con el petróleo?

Una vez que el crudo del “Anatoly Kolodkin” llegue a Cuba, se tardaría entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y otros 5 a 10 días en distribuir sus productos refinados, señaló Piñón.

“La necesidad urgente hoy en Cuba es el diésel”, afirmó el exejecutivo del sector petrolero.

El cargamento ruso podría transformarse en 250,000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12.5 días, según Piñon.

Indicó que el gobierno tendría que decidir si destina el combustible a los generadores eléctricos de respaldo o a los autobuses, tractores y trenes necesarios para mantener la economía en marcha durante dos semanas.

“Si fuera Díaz-Canel, o la persona encargada de tomar la decisión, me preguntaría: ‘Bien, ¿a dónde dirijo este diésel?’ ¿Quiero generar más electricidad para que haya menos apagones? ¿O prefiero destinarlo al sector del transporte?”.