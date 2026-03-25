El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Annabelle GORDON / Juan BARRETO / AFP)
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The Economist
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Desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, Estados Unidos no había tenido tanto poder sobre el destino de Cuba. Al hacerse con el control de la distribución del petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, el dictador de ese país, Estados Unidos ha aislado a Cuba de su último proveedor energético fiable.

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