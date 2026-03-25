Un hombre ata una bandera cubana en el techo de la Universidad de La Habana después de los resultados de la votación sobre el proyecto de resolución para poner fin al embargo de Estados Unidos contra Cuba en la ONU, en La Habana, el 3 de noviembre de 2022. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre ata una bandera cubana en el techo de la Universidad de La Habana después de los resultados de la votación sobre el proyecto de resolución para poner fin al embargo de Estados Unidos contra Cuba en la ONU, en La Habana, el 3 de noviembre de 2022. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Armando Labrador es dueño y administrador de una clínica de cirugía plástica en un centro comercial en Miami que ofrece implantes mamarios y liposucciones de bajo costo. Además de eso, sueña con ser el próximo presidente de Cuba.

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