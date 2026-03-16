Presidente de Estados Unidos sostuvo que Cuba es “una nación fracasada”, pues “no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
Presidente de Estados Unidos sostuvo que Cuba es “una nación fracasada”, pues “no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
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en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

“Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella”, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

y describió a la isla cómo “una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”.

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“Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa”, dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

Presidente de Estados Unidos sostuvo que Cuba es “una nación fracasada”, pues “no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”. Foto: EFE/Alejandro Ernesto
Presidente de Estados Unidos sostuvo que Cuba es “una nación fracasada”, pues “no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”. Foto: EFE/Alejandro Ernesto

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EE.UU. para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

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Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, como aprde de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

Elaborado con información de EFE

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