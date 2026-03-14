El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que funcionarios de su país han mantenido contactos con representantes de Estados Unidos, aunque precisó que el proceso se encuentra todavía en una etapa inicial y lejos de derivar en un acuerdo concreto.

La declaración del mandatario reconoce, por primera vez, los intercambios que desde hace semanas señalaba Washington. Según explicó, las conversaciones buscan explorar posibles vías de diálogo para abordar las diferencias bilaterales existentes entre ambos gobiernos.

El anuncio se produce en medio de un aumento de tensiones entre los dos países, tras la decisión de Estados Unidos de restringir el ingreso de importaciones de petróleo a la isla. La medida ha agravado la crisis energética que enfrenta Cuba, en un contexto ya marcado por dificultades económicas y sociales.

“Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen”, afirmó el presidente poco después de que avanzara la noticia en un comunicado el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

El mandatario subrayó que se trata de un proceso “sensible”, que se desarrolla con discreción y responsabilidad, por lo que no se ha hecho pública una agenda detallada de los temas en discusión ni los eventuales puntos de fricción que podrían surgir en una negociación.

“Esto es un proceso muy sensible que se aborda con la discreción que lleva en cada momento, también con sensibilidad, con responsabilidad y con mucha seriedad”, subrayó.

Intermediación internacional

Durante su intervención, Díaz-Canel también agradeció a diversos actores internacionales que facilitaron los primeros acercamientos, aunque evitó mencionarlos explícitamente.

El Gobierno mexicano se había ofrecido a mediar y trascendió que unas conversaciones con el Vaticano habían llevado a La Habana a decidir la excarcelación de 51 presos. En este sentido, la ONG Prisoners Defenders indicó este viernes que tiene constancia ya de al menos ocho excarcelaciones en las últimas horas.

De acuerdo con registros de finales de febrero, Cuba mantenía en la cárcel a un total de 1 214 presos por motivos políticos.

El nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro; el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel; el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas y el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera. Foto: EFE.

Decisión interna y nuevos actores

Díaz-Canel explicó que la decisión de iniciar estos contactos con Washington fue adoptada de manera “colegiada” junto con el expresidente Raúl Castro y otros integrantes del Gobierno, del Estado y del Partido Comunista.

En el anuncio también estuvo presente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien en las últimas semanas ha sido mencionado por algunos medios como posible interlocutor cubano en los primeros acercamientos con funcionarios estadounidenses.

Investigación y presión de Washington

El presidente cubano también adelantó que se espera la visita de agentes del FBI para colaborar en la investigación de un incidente ocurrido el 25 de febrero, cuando una lancha procedente de Estados Unidos ingresó a aguas cubanas, hecho que dejó cinco fallecidos y que las autoridades de la isla calificaron como una “infiltración con fines terroristas”.

En los últimos meses, Washington ha incrementado la presión sobre La Habana mediante restricciones a las importaciones de crudo, lo que complica el abastecimiento energético del país, que apenas produce cerca de un tercio del petróleo que consume.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado previamente que su Gobierno mantenía contactos con autoridades cubanas e instó a La Habana a avanzar hacia un acuerdo. Hasta hace pocas semanas, el Gobierno cubano negaba la existencia de esas conversaciones.

Con información de EFE.