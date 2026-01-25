El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó este sábado una jornada de ejercicios militares acompañado por altos mandos de las Fuerzas Armadas, en un contexto marcado por el incremento de las tensiones entre La Habana y Washington tras la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Durante las actividades, el mandatario cubano subrayó la relevancia de estos entrenamientos en el escenario actual. Según afirmó, los ejercicios adquieren especial importancia frente a lo que calificó como una “ofensiva hegemónica” del Gobierno estadounidense, en referencia directa a la operación militar ejecutada por Washington el pasado 3 de enero en Caracas, que derivó en la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Las maniobras se desarrollaron en distintos puntos de La Habana. Díaz-Canel presenció un ejercicio táctico demostrativo en una unidad de tanques, participó en actividades junto a estudiantes universitarios que realizaban prácticas de tiro y otras acciones de combate, y visitó una unidad de defensa antiaérea, de acuerdo con información difundida por Prensa Presidencial.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asiste a una sesión plenaria de la cumbre BRICS en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de julio de 2025. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP).

En su calidad de presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), el jefe de Estado destacó el nivel de preparación mostrado durante las actividades y señaló la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales escenarios de conflicto. “Tenemos que prepararnos de verdad”, afirmó ante efectivos militares y estudiantes participantes en los ejercicios.

Esta fue la tercera jornada consecutiva, celebrada un sábado, dedicada a actividades vinculadas a la defensa nacional desde la intervención estadounidense en Venezuela. Los entrenamientos incluyen ensayos de emboscadas, prácticas para la instalación de minas, acciones de protección a la población civil y clases combinadas en áreas como sanidad militar y defensa frente a armas de exterminio en masa.

La semana pasada, el Consejo de Defensa Nacional aprobó una serie de “planes y medidas” orientados a avanzar hacia un eventual “Estado de Guerra”, aunque los medios estatales no han detallado el contenido específico de estas disposiciones.

Dos semanas después de los ataques en territorio venezolano, el Gobierno cubano ha intensificado su discurso crítico hacia Estados Unidos. En actos recientes de homenaje a militares fallecidos en Caracas, Díaz-Canel reiteró que Cuba no contempla escenarios de rendición ante una eventual agresión externa y reafirmó la postura de resistencia del país frente a Washington.