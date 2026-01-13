Un hombre vende pasteles frente a un mural del héroe de la Revolución cubana, Ernesto "Che" Guevara, en La Habana, el 6 de enero de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
Un hombre vende pasteles frente a un mural del héroe de la Revolución cubana, Ernesto "Che" Guevara, en La Habana, el 6 de enero de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, se le ha replanteado la estrategia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando regresó al cargo reinsertó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida con serias implicaciones financieras.

Además de ello,

LEA TAMBIÉN: Trump dice que le “parece bien” que Marco Rubio sea presidente de Cuba

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba!: ¡Cero!”, afirmó en un mensaje en redes sociales luego de asegurar en varias ocasiones la semana previa que La Habana “está a punto de caer”.

Muchas de las sanciones estadounidenses parecen diseñadas para atacar las principales fuentes de ingresos de divisas del país, que a falta de cifras oficiales y según diversos economistas independientes son el turismo, las remesas y la exportación de servicios profesionales (principalmente, médicos).

LEA TAMBIÉN: Trump reitera que el Gobierno de Cuba “está muy cerca” de caer tras la captura de Maduro

En febrero de 2025,

Así Orbit, la contraparte cubana de Western Union, quedó bloqueada y se cerró por completo la única vía formal de mandar remesas a Cuba.

Aunque no hay cifras oficiales del Banco Central de Cuba (BCC), distintas estimaciones, como las realizadas por Havana Consulting Group, Cuba Siglo XXI o Diálogo Interamericano, hablan de envíos en los últimos años de entre 1800 y 2100 millones de dólares.

LEA TAMBIÉN: The Economist: Cuba se encamina al desastre y solo hay una salida

Luego están las medidas contra las misiones médicas cubanas, un sistema por el que el país envía equipos de sanitarios a otras naciones y se queda en promedio con un 85 % de sus sueldos, según investigaciones de la ONG Prisoners Defenders.

El informe de 2024 sobre la trata de personas del

LEA TAMBIÉN: Marco Rubio y su batalla contra el izquierdismo: rol crucial en Venezuela con la mira en Cuba

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron, entre 2018 y 2020, más del 40 % del total de las ventas de la isla al exterior.

Con respecto al turismo,

LEA TAMBIÉN: Se desploma el turismo en Cuba y agrava su crisis económica

El turismo, sin embargo,

De los 4.7 millones de turistas de 2018 se ha pasado a en torno a 1.8 millones en 2025.

Elaborado con información de EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Adalberto ROQUE / Saul LOEB / AFP)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Adalberto ROQUE / Saul LOEB / AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Trump impondrá arancel de 25% a países que mantengan negocios con Irán
Donald Trump recibirá a María Corina Machado el jueves 15 de enero en la Casa Blanca
¿Rival del T-MEC? Acuerdo comercial entre UE y Mercosur desafía el proteccionismo de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.