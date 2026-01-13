La estrategia estadounidense de ahogar económicamente a Cuba no es nueva para la Administración de Donald Trump, pero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se le ha replanteado la estrategia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando regresó al cargo reinsertó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida con serias implicaciones financieras.

Además de ello, tras la captura de Maduro y casi un año después de regresar a la presidencia, Trump advirtió que a la isla no iba a llegar más crudo venezolano.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba!: ¡Cero!”, afirmó en un mensaje en redes sociales luego de asegurar en varias ocasiones la semana previa que La Habana “está a punto de caer”.

Muchas de las sanciones estadounidenses parecen diseñadas para atacar las principales fuentes de ingresos de divisas del país, que a falta de cifras oficiales y según diversos economistas independientes son el turismo, las remesas y la exportación de servicios profesionales (principalmente, médicos).

En febrero de 2025, la Administración Trump reactivó la Lista Restringida de Cuba que prohíbe las transacciones financieras directas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y su conglomerado empresarial GAESA.

Así Orbit, la contraparte cubana de Western Union, quedó bloqueada y se cerró por completo la única vía formal de mandar remesas a Cuba.

Aunque no hay cifras oficiales del Banco Central de Cuba (BCC), distintas estimaciones, como las realizadas por Havana Consulting Group, Cuba Siglo XXI o Diálogo Interamericano, hablan de envíos en los últimos años de entre 1800 y 2100 millones de dólares.

Luego están las medidas contra las misiones médicas cubanas, un sistema por el que el país envía equipos de sanitarios a otras naciones y se queda en promedio con un 85 % de sus sueldos, según investigaciones de la ONG Prisoners Defenders.

El informe de 2024 sobre la trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos sitúa los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales entre los 6 mil y 8 mil millones de dólares.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron, entre 2018 y 2020, más del 40 % del total de las ventas de la isla al exterior.

Con respecto al turismo, el Gobierno estadounidense ha mantenido la suspensión de la visa rápida esta para quienes hayan visitado Cuba, lo que ha contribuido a que se resienta esta actividad en la isla procedente de los miembros de la Unión Europea (UE).

El turismo, sin embargo, se ha resentido de forma notable en la isla desde la pandemia no sólo por esa medida, sino también por el deterioro del servicio y la crisis que sufre el país.

De los 4.7 millones de turistas de 2018 se ha pasado a en torno a 1.8 millones en 2025.

Elaborado con información de EFE