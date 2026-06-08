De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE al 93.5%, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ubica por delante de su competidor, Roberto Sánchez.

Este lunes, en rueda de prensa fuera de su domicilio, dijo que lo que corresponde es serenidad y que se tiene que esperar hasta el resultado final de la ONPE.

“Hago también un llamado a que los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales que tenemos, más de 100 de ellos desplegados en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar cada una de estas actas”, precisó.

En esa línea, se refirió a las actas que estaban marcadas, que luego fueron reemplazadas, y que hubieron incidentes en Puno, que fueron denunciados al Ministerio Público.

“Me estoy dirigiendo a la oficina y voy a estar monitoreando cómo van llegando cada una de las actas y, bueno, sobre todo también tenemos que esperar las actas que vienen del extranjero”, indicó Fujimori.

Tender puentes

En otro momento, dijo que el resultado electoral muestra una gran división de los peruanos. “Nos corresponde a ambos partidos políticos y a todos sus dirigentes, empezar, luego del resultado final, a tender los puentes correspondientes”, refirió.

“De nuestro lado, hay toda la predisposición (...) Todos los líderes políticos que tenemos partidos representados en el Parlamento tenemos que dialogar, de todas las fuerzas, de todas las ideologías. Es lo que los peruanos nos han dado, ese mandato, y eso es lo que nos va a corresponder”, mencionó a la prensa.