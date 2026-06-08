Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dos propuestas que están en las antipodas, pero comparten un camino cuesta arriba. Composición: Gestión
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Omar Manrique
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Los peruanos volvieron a las urnas ayer para sellar con su voto el proceso electoral, con cierto resquemor por la accidentada primera vuelta pero con el propósito, cada quien desde su preferencia, de dejar atrás años de inestabilidad política, económica y social.

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