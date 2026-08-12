Olympic prepara nuevos cambios en el Lote VII (Piura). A inicios de año, la petrolera tenía entre sus planes modificar la Estación de Bombeo N.° 1 Verdún, con la incorporación de un punto de fiscalización y la adecuación de la actual caseta del operador, que pasaría a funcionar como sala de control. Ahora, la subsidiaria peruana de la multinacional estadounidense vuelve a mover sus fichas en el norte del país. ¿Qué tiene previsto?

En detalle, Olympic Perú presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para modificar el Pozo 16212, ubicado en el Lote VII. La propuesta busca que el pozo pueda ser utilizado tanto para actividades de desarrollo como de exploración.

El proyecto contempla ampliar la profundidad máxima del pozo hasta los 7,600 pies y demandará una inversión máxima estimada de US$ 2,02 millones, según el documento presentado ante la autoridad ambiental.

Olympic plantea modificar el Pozo 16212, ubicado en el Lote VII, para darle un uso mixto en actividades de desarrollo y exploración. Foto: Andina

¿Qué otras acciones se alistan?

La propuesta también contempla ampliar la línea que conecta el pozo con la infraestructura existente, en un recorrido de aproximadamente 1.2 kilómetros.

Según el ITS, la iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por Olympic en el contrato de licencia suscrito con Perupetro en octubre de 2023.

Como parte de los trabajos, la empresa plantea habilitar una nueva plataforma de 70 por 70 metros, equivalente a unos 4,900 metros cuadrados o casi media hectárea. En este espacio se instalarán los componentes necesarios para la operación del pozo y su conexión con la infraestructura existente.

LEA TAMBIÉN Olympic busca invertir US$776 millones en perforaciones y plantas en Lote XIII

En materia ambiental, Olympic sostiene que las modificaciones propuestas generarán impactos negativos no significativos y que las actividades se mantendrán dentro del área previamente evaluada. Asimismo, señala que el proyecto no afectará directamente Áreas Naturales Protegidas ni zonas arqueológicas.

Para el abastecimiento de agua, la empresa prevé recurrir a proveedores externos durante las distintas etapas del proyecto y utilizar la infraestructura del campamento Verdún durante la operación. De acuerdo con el ITS, no será necesario captar agua directamente de fuentes naturales.