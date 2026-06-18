Iquitos, Loreto.- Uno de los sectores que debe ser foco de las mayores preocupaciones para el Perú, en la actualidad, es el energético. La inversión en exploración registró una caída de 99% al cierre del 2025 , con US$ 9.8 millones, frente al 2012, cuando alcanzó los US$ 946.7 millones.

Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), apuntó con preocupación a la reducción significativa de los contratos de exploración de este recurso.

“A la fecha, solamente tenemos cinco contratos exploratorios activos a nivel nacional. Eso es una gran preocupación frente a los 68 contratos que teníamos por el 2009”, sostuvo desde Iquitos (Loreto), en el marco del Encuentro Económico Región Loreto, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“Esto, obviamente, nos afecta porque no solamente se ha reducido a nivel de permisología, sino también porque hemos pasado por un proceso de pandemia desde el 2020 y no se han podido generar los espacios para que se puedan activar estos contratos de exploración”, refirió.

Si bien en los últimos años se han dado “señales positivas” con la firma de contratos con grandes operadores internacionales, como Chevron y Anadarko en la cuenca de Trujillo; Figueroa indicó que las condiciones que brinda el Perú son insuficientes . Apuntó con especial énfasis al aspecto regulatorio.

“Es insuficiente porque las grandes empresas necesitan sentir que no nos podemos tomar cuatro años para un permiso de exploración, cuando en otros países se los pueden dar en cuatro o seis meses. Esto ha explicado también que muchas empresas han dejado de seguir invirtiendo en el Perú en los temas de exploración, a pesar de que nosotros somos un país con un potencial alto en hidrocarburos”, subrayó.

En la misma línea, Figueroa refirió que hoy se tienen 18 cuencas activas, pero no todas están en exploración.

“Estas nos permitirían cerrar algunas brechas en infraestructura. Solamente tenemos seis cuencas que se encuentran en proceso de exploración. Del total, siete tienen indicios claros de la existencia de hidrocarburos, pero lamentablemente todavía no se está trabajando en ellas”, manifestó.

Dato

Los cinco contratos actuales de exploración corresponde a Petrotal, con el lote 107 (selva central); Upland Oil & Gas, con el lote XXIII (noroeste); y Anardarko, con los lotes Z-61, Z-62, y Z-63.