El ex director ejecutivo de Disney Bob Iger se quedará con cerca del 83% de Los Angeles Lakers tras un acuerdo para adquirir el 17.8% que aún estaba en manos de la familia Buss, según informaron este lunes varios medios estadounidenses.

The Athletic, ESPN, USA Today y otros medios de Los Ángeles dieron a conocer la noticia, que se produce apenas días después de que Iger y Joshua Kushner pagaran la cifra récord de US$ 12,500 millones por el emblemático equipo de la NBA, adquirido la semana pasada al anterior propietario mayoritario, Mark Walter.

“Hemos decidido como familia vender las acciones restantes del fideicomiso de la familia Buss al grupo de Bob Iger como parte de la transacción en curso”, declaró la familia en un comunicado.

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“Amamos a los Lakers y a sus aficionados, y seguiremos apoyando a Los Ángeles; pero es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y retirarnos con elegancia mientras aún podemos hacerlo”.

Jeanie Buss, quien formaba parte del fideicomiso junto con sus cinco hermanos, ha ejercido como representante de los Lakers ante la NBA desde 2013, tras asumir el cargo después del fallecimiento de su padre, Jerry Buss.

La familia Buss vendió una participación mayoritaria de los Lakers a Walter el año pasado por US$ 10,000 millones, lo que en aquel momento supuso un récord por la venta de una franquicia deportiva estadounidense.

Iger y Kushner pasarían a poseer cerca del 83% de los Lakers, siempre y cuando el acuerdo reciba la aprobación de los propietarios de los clubes de la NBA, una decisión que podría conocerse durante la reunión de la Junta de Gobernadores de la NBA el próximo mes en Nueva York.