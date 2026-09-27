La cadena francesa Accor tiene 12 hoteles y 2,163 habitaciones en Perú. (Foto: Grupo Accor)
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Edgar Velito
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El 2026 no ha sido el año que la hotelería peruana esperaba: a la incertidumbre electoral y a las proyecciones sobre El Niño se sumaron las lluvias que golpearon el flujo de visitantes hacia Machu Picchu, el principal atractivo del país. En ese escenario, Accor —dueña de marcas como Ibis, Novotel, Pullman y Swissôtel, y con 11 hoteles en la división Premium, Midscale & Economy (PM&E) y uno en la división Luxury & Lifestyle— sostiene su apuesta local con dos proyectos de playa en el norte (Tumbes) y una estrategia gastronómica que ya le rinde el mayor aporte de la región. Sobre ambos frentes Gestión conversó con Mauro Rial, Chief Operating Officer (COO) de Accor Norte y Hispanoamérica, y Cristina Fernández, gerente de Entretenimiento, Alimentos y Bebidas para Hispanoamérica, ambos de la división PM&E de la cadena francesa de hoteles.

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