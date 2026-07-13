Luis Alberto Tito, director de Desarrollo para Latinoamérica de BWH Hotels, señaló que actualmente cuentan con 80 hoteles activos en la región y 40 contratos firmados para aperturas en los próximos años, con presencia en casi toda Latinoamérica excepto Venezuela, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

En Perú, la compañía agrupa cinco propiedades: tres que venían operando en Miraflores y San Isidro, además del Casa Andina Premium Miraflores y el Casa Andina Premium Golf Los Incas que se sumaron últimamente bajo la marca WorldHotels. Sobre esa base, el plan de expansión añade cuatro nuevas operaciones.

La primera será en Santa Anita con un Best Western (proyecto nuevo), frente al Mall Aventura. Es la primera marca internacional en Lima Este, donde la cadena identificó un segmento corporativo desatendido vinculado a negocios de alimentos y maquinaria pesada.

“Es un mercado donde hay mucho movimiento económico y le vamos a dar el producto (hotelero) que están buscando sin necesidad de tener que movilizarse hasta Miraflores o San Isidro”, comentó, tras mencionar que apuntarán a empresarios que llegan a visitar las operaciones industriales existentes en la zona.

La segunda incorporación será en Trujillo. El Gran Marqués, de 55 habitaciones, pasará a operar bajo los estándares de Best Western en los próximos meses. Las sedes de Santa Anita y Trujillo deberían estar activas en 2026.

Luis Alberto Tito, director de Desarrollo para Latinoamérica de BWH Hotels. (Foto: BWH Hotels).

Para finales de 2027, el ejecutivo adelantó que también prevén el retorno a Iquitos con un Best Western Plus, un proyecto nuevo sobre una estructura existente, pero que se implementará por completo. A esta iniciativa, se sumará un hotel boutique de 35 habitaciones en San Isidro también el próximo año, bajo la marca SureStay, del segmento Upper Economy.

“Está en plena remodelación. Estamos ahí trabajando la gestión de las licencias para poder planear la fecha de apertura”, anotó.

De esa manera, BWH Hotels alcanzaría las nueve operaciones en Perú el 2027.

Hoteles en Miraflores: competencia y tarifas bajo presión

El distrito de Miraflores sigue siendo el hub principal del turismo en Lima, pero la concentración de oferta complica el ADR (tarifa media diaria). Solo en esa jurisdicción, Tito estima que hay entre 12,000 y 15,000 habitaciones, lo que equivale a entre 24,000 y 30,000 camas.

“Casi todas las marcas operan en Miraflores, entonces las propuestas son mucho más agresivas”, remarcó, tras recordar que los viajeros de los países que más aportan al turismo en Perú llegan a Miraflores porque no hay muchos vuelos directos internacionales a Cusco, la mayor plaza turística del país.

Así, la ocupación hotelera en el segmento upscale (cuatro estrellas) limeño bordea el 70% a75%, mientras que en economy llega al 65%. Chile, Estados Unidos, Colombia, Brasil y España siguen siendo los principales mercados emisores para Lima.

El distrito de Miraflores sigue siendo el hub principal del turismo en Lima, pero la concentración de oferta complica el ADR (tarifa media diaria). (Foto: BWH).

Situación y proyecciones

El desempeño operativo de BWH muestra contrastes. En los canales de reservas propios, la empresa reportó un crecimiento de 30% en room nights (habitaciones ocupadas) en el primer semestre en Perú, aunque el ADR sigue presionado en Miraflores por exceso de oferta.

Por su parte, los viajes corporativos se mantienen con ligeros incrementos, pero el leisure (vacaciones) se contrajo por las dificultades logísticas en Machu Picchu. “Si de por sí es complicado para llegar y luego lo hacemos complicado para ingresar, eso va a impactar sin duda al turista del leisure”, reconoció Tito.

De cara al segundo semestre, el ejecutivo espera que Lima se consolide como ciudad hub para eventos corporativos, deportivos y espectáculos.

“Lo mejor que le puede pasar a Perú es que Lima se comience a consolidar como una ciudad hub para diferentes eventos. Debemos comenzar a trabajar en temas de infraestructura para poder acoger a diferentes segmentos del turismo. Espero que se manejen las cosas de mejor manera y hacer mucho más atractiva la ciudad para que puedan visitar el país”, anotó.

Oportunidades fuera de zonas turísticas

BWH ve potencial hotelero fuera del eje Miraflores-San Isidro. Tito apunta a Surco, San Borja y La Molina como futuras plazas hoteleras, debido a los problemas de movilidad en la capital. “Trasladarse ya es un tema que muchos toman en consideración, incluso en la búsqueda de empleo. Lima va a crecer y movilizarse va a ser complicado”, consideró.

Para capitalizar esas nuevas oportunidades, la cadena trabaja con inversionistas mixtos: hoteleros que amplían su portafolio y nuevos jugadores que diversifican capital. “Nos caracterizamos por tener hoteleros independientes. Muchos tienen años de experiencia; sin embargo, algunos son gente que busca diversificar su portafolio”, manifestó.

Ahora, el ejecutivo confía en que la mayor conectividad del nuevo aeropuerto Jorge Chávez acomode el mercado. “Apostamos a más del 90% de ocupación en todos los hoteles. Eso sería lo ideal, pero se va a ir acomodando con el tiempo”, finalizó.