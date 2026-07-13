Best Western pone la mira en nuevas plazas en Perú.
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Josimar Cóndor
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Para este 2026, la Sociedad de Hoteles del Perú proyectaba un mercado hotelero peruano en aceleración con un ciclo de expansión sostenido, apoyado en un portafolio activo de inversiones, aperturas y ampliaciones con foco en Lima Metropolitana y ciudades con demanda corporativa. En efecto, Lodging Econometrics reportó recientemente que había 300 proyectos por 50,139 habitaciones en construcción en Latinoamérica, donde la capital peruana se ubicaba como la segunda ciudad con más iniciativas en desarrollo (18 proyectos/2,402 habitaciones) en la región. En ese escenario de recuperación, BWH Hotels refuerza su apuesta por el país con un plan que elevará su portafolio de cinco a nueve hoteles hacia 2027, incorporando nuevos destinos.

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