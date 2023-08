Best Western busca incorporar marcas de hoteles enfocados en el segmento millennial.

El sector turismo aún no logra recuperarse del impacto de la pandemia, pero la cadena estadounidense Best Western Hotels busca expandirse fuera de Lima y traer más marcas al país, según reveló Luis Tito, director de Best Western para Latinoamérica.

¿Han logrado recuperarse del impacto de la pandemia? Nuestros hoteles en Lima han tenido un performance adecuado. Todavía estamos un 25% por debajo del 2019. La ocupación este año está en 60%, y esperamos mantenerla en el segundo semestre. En julio, alcanzamos el mismo número de noches del 2019, pero lo que aún afecta es la tarifa promedio. ¿Cuánto ha caído la tarifa promedio? Venía creciendo a un ritmo estable, pero los problemas sociales de inicios de año hicieron que no lleguemos a lo observado en el 2019. Frente al 2022, la tarifa promedio está un 30% por debajo. En mercados tan sensibles como el peruano, cuando se baja la tarifa, lo más difícil es subirla. LEA TAMBIÉN: Feriados de Fiestas Patrias generaron impacto de US$ 189 millones: los destinos más visitados ¿De qué factores dependerá la recuperación de la tarifa promedio? Ya vemos un panorama más claro en Perú. Hay varios eventos que se darán entre este y el próximo año y que traerán a profesionales latinoamericanos al Perú. Este tipo de viajeros, que llega por negocios y extiende su estadía dos o tres días, nos viene bien. ¿Sigue afectado el flujo extranjero? Sí. Afectan las frecuencias y los costo de tickets aéreos: viajar a otros países es más costoso de lo que era antes. Con la llegada de más aerolíneas y la apertura de nuevos destinos, podría mejorar la llegada de más turistas. ¿Aún estamos por debajo de algunos países de la región? Tenemos propiedades en Colombia, Panamá, Ecuador, Argentina y Chile, y vemos que esos países van a otro ritmo: ya superaron sus índices del 2019. Nuestros hoteles en Colombia y Chile, por ejemplo, ya superaron las ventas en 30%. LEA TAMBIÉN: Turismo: las “ventanas” en el segundo semestre para encaminar su recuperación Más hoteles ¿Han retomado sus planes de expansión de hoteles en el país? En Lima tenemos dos hoteles. En el pipeline tenemos cuatro más: uno en San Isidro bajo nuestra marca SureStay, que abriremos en diciembre de este año; dos en Miraflores, bajo el Western Plus y Western Core; y uno en Iquitos, con el modelo Western Plus. Estos tres últimos estarán para finales del 2024. ¿Planean ingresar a otras provincias? Estamos negociando para entrar más adelante a Cusco, Arequipa y Huancayo. ¿Sumarán más marcas en Perú? Tenemos un portafolio de 19 marcas. Los hoteles que estamos operando en Perú son nuestras marcas Legacy. Queremos buscar oportunidades para entrar con otras, con una propuesta distinta a lo que ya existe en el mercado. ¿Qué tipo de marcas planean incorporar a su oferta en Perú? En algunos segmentos de Perú hay potencial para nuestra marca boutique. Además, tenemos Aiden, Glo y Vib, con las que apuntamos al viajero millennial. Tienen muchas áreas comunes, coworking, conectividad y cultura. Lima es un mercado muy atractivo, y el viajero de negocios busca un producto con mucho diseño de interior. LEA TAMBIÉN: Mincetur: Las regiones con mejor y peor flujo turístico en el primer semestre

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.