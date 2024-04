Los funcionarios investigarán formas de lidiar con las propiedades no vendidas, así como “hacer un uso flexible” de las herramientas para apoyar la economía y reducir los costos de endeudamiento, según se acordó en una reunión encabezada por el presidente chino, Xi Jinping, informó el martes la agencia oficial de noticias Xinhua.

Las herramientas esbozadas por el Politburó, formado por 24 miembros, incluían las tasas de interés y el coeficiente de reserva obligatoria, que determina la cantidad de efectivo que los bancos deben dejar como reserva. Esta es la primera vez que un comunicado del grupo de élite menciona alguna herramienta política desde abril de 2020, al inicio de la pandemia.

Tras el comunicado, los bonos soberanos se recuperaron por apuestas a que los funcionarios mantendrán una política monetaria expansiva para impulsar el crecimiento, y el rendimiento de referencia a 10 años registró la mayor caída desde marzo. El yuan mantuvo una pérdida del 0,2% en medio de las ganancias del dólar.

“La reunión del Politburó muestra que la postura política de alto nivel sigue siendo favorable”, dijo Lynn Song, economista jefe para China de ING Bank. “Mencionar la tasa de interés es, en nuestra opinión, un avance positivo, ya que antes el foco estaba en la tasa de rendimiento exigida”.

Las especulaciones sobre una mayor flexibilización en el sector inmobiliario aumentaron antes de la reunión. Las acciones inmobiliarias registraron esta semana su mayor ganancia en más de un año. Los desarrolladores privados de China se enfrentan a un déficit de financiación de 4 billones de yuanes (US$ 552,000 millones) para completar las viviendas prevendidas, lo que se suma a los problemas de una industria que aún no ha tocado fondo, dijo en abril Goldman Sachs Group Inc en una nota de investigación.

La caída de la inversión en desarrollo inmobiliario se amplió al 9.5% en el primer trimestre, desde el 9% en los dos primeros meses, según mostraron los últimos datos oficiales. Las ventas y los precios de las viviendas también continuaron contrayéndose en marzo.

El lenguaje del Politburó sobre el mercado inmobiliario “indica que podríamos ser testigos de medidas adicionales en los próximos meses” que impliquen más intervenciones del lado de la demanda, dijo Tommy Xie, jefe de investigación para China en Oversea-Chinese Banking Corp.

Las autoridades reafirmaron durante la sesión que la política monetaria debe ser “prudente” mientras que la política fiscal debe ser “proactiva”. El máximo órgano de toma de decisiones también anunció que Xi convocará a altos funcionarios del partido en julio para un cónclave a puertas cerradas, el que será examinado en busca de señales de reformas a largo plazo.

La crisis inmobiliaria en China se prolonga | El mercado no muestra signos de mejora mientras los principales líderes insinúan soporte

La reunión de abril del Politburó es una de sus tres reuniones anuales que se centra en la economía y es seguida de cerca en busca de señales de cambios en la política. Estos encuentros se han vuelto más importantes desde que Xi trasladó más decisiones económicas de los órganos gubernamentales a los grupos partidistas durante su campaña para consolidar el poder.

La reunión de este mes se produjo después de que la economía de China creciera un 5.3% en el primer trimestre, superando las expectativas de los economistas y aumentando la confianza en la capacidad del Gobierno para cumplir su ambicioso objetivo de crecimiento anual del PIB de alrededor del 5%. Sin embargo, la disminución gradual de esos signos positivos en marzo llevó a los analistas a exigir más medidas para garantizar que Pekín mantuviera ese impulso.

Las autoridades mostraron señales de apoyo futuro. El Politburó hizo un llamado a una emisión más rápida de bonos especiales soberanos y de Gobiernos locales, una importante fuente de financiación para proyectos de infraestructura. Esto se produjo después de que el apoyo fiscal en el primer trimestre se desacelerara respecto del año anterior, medido por el déficit presupuestario como porcentaje de la economía.

Los principales líderes también prometieron evitar caer en la complacencia, después de registrar sólidas cifras iniciales de crecimiento en 2024. “Deberíamos evitar aflojar el paso después de haber hecho buenos esfuerzos para consolidar y fortalecer concretamente el impulso de recuperación de la economía”, dijeron.

Esto sugiere que se han aprendido lecciones del año pasado, cuando el crecimiento se desaceleró más de lo esperado en el segundo trimestre después de un comienzo sólido del período de reapertura pospandemia.

“Una postura fiscal más favorable ayudaría a impulsar la demanda interna”, afirmó Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management, quien dijo que la señal de recorte de tasas fue una “sorpresa” dadas las presiones sobre el yuan.

Las autoridades también reafirmaron su compromiso de expandir la demanda interna, mostrando su apoyo a un programa de intercambio de productos de consumo y actualización de equipos. Otro enfoque fue el avance de “nuevas fuerzas productivas”, un eslogan que se refiere a la tecnología y al sector emergente.