Punta Sal es conocido por ser uno de los balnearios más exclusivos de Perú. Este destino ofrece una amplia gama de resorts y hoteles de lujo que garantizan una estadía cómoda y llena de comodidades. (Foto: Perú Info)

Aperturas de hoteles en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, Meliá Hotels International abrirá en Cusco tiene el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, su primer establecimiento en la capital histórica del Imperio Inca y el cuarto en Perú. El proyecto se ubica a unos 10 minutos de la Plaza de Armas, junto a la fuente ornamental “La Paccha de Pumaq Chupan”, y aprovecha un inmueble que operaba previamente como Xima Exclusive Cusco, según informó la propia cadena. La propuesta contempla 167 habitaciones y un set de servicios orientado tanto a turismo como a eventos: restaurante, bar, spa y espacios para reuniones, además de un diseño inspirado en la arquitectura tradicional cusqueña, de acuerdo con la información del hotel.

Para el 2026, la cadena ha anunciado la apertura de un nuevo hotel boutique se ubicará en la histórica Casa de la Pila y ofrecerá una experiencia cultural inmersiva en la ciudad. (Foto: The Meliá)

Hotel boutique The Meliá Collection

En Lima, la apuesta de la cadena será de perfil patrimonial y de lujo: The Meliá Collection Lima se instalará en la Casa de la Pila, en pleno Centro Histórico, a pocos metros de la Plaza de Armas y de hitos como la Catedral y el Palacio de Gobierno. La apertura se ejecutará en dos fases: una primera en julio de 2026 con 61 habitaciones, y una segunda en julio de 2027 para completar 107 habitaciones. Meliá ha remarcado el valor histórico del inmueble —vinculado a la vida cultural limeña— y ha señalado que el proyecto está asociado a un proceso de restauración integral del edificio, además de una experiencia de marca conectada con la identidad local.

The Meliá Collection desembarca en Perú con su primer hotel de lujo en Lima. (Foto: The Meliá Collection)

Hotel boutique “Humano, Lima” de Marriott International

Marriott International anunció la apertura de Humano, Lima, un hotel boutique que operará bajo la marca Tribute Portfolio, su línea lifestyle dentro del portafolio Marriott Bonvoy, prevista para el primer semestre de 2026 en el distrito de Miraflores. Ubicado en la intersección de Revett y Bajada Balta, el proyecto contará con 157 habitaciones, salas de reuniones, propuestas gastronómicas y un rooftop con piscina, y ha sido concebido para ofrecer una experiencia que permita vivir la ciudad “como un local”, con arquitectura contemporánea, espacios sociales y un diseño alineado al estilo de vida limeño, en línea con la estrategia de Marriott de expandir sus marcas lifestyle en la región.

Proyectos en marcha, ampliaciones y remodelaciones

La cadena hotelera peruana Casa Andina alista una nueva fase de crecimiento de cara al 2026, con planes para abrir entre dos y tres hoteles adicionales en distintas regiones del país. Así lo adelantó su gerente general, Juan Stoessel, quien precisó que la empresa mantiene negociaciones en curso para nuevas inversiones fuera de Lima, principalmente en el norte y sur del Perú, aunque evitó detallar ubicaciones debido a que los acuerdos aún no se han cerrado. “Esperamos poder inaugurar tres hoteles adicionales el próximo año”, señaló.

Esta expansión se sustenta en el posicionamiento que Casa Andina ha consolidado en el mercado local, donde opera cerca de 50 hoteles en más de 30 destinos a nivel nacional. La estrategia de la cadena combina nuevas aperturas con el fortalecimiento de su oferta en ciudades clave, apostando por destinos regionales con potencial turístico y corporativo, en un contexto de recuperación sostenida y mayor competencia en el mercado hotelero peruano.

Casa Andina ofrece diversas opciones de alojamiento en múltiples destinos de Perú, desde hoteles económicos hasta resorts de lujo. (Foto: Casa Andina)

En tanto, la cadena peruana Aranwa Hotels Resorts & Spas, del Grupo San Pablo, avanza con planes de expansión hacia 2026 que contemplan nuevos hoteles en Lima y Arequipa, proyectos que actualmente se encuentran en fase de planificación técnica y estructuración financiera. En la capital, la compañía evalúa el desarrollo de un hotel de perfil premium, orientado principalmente al viajero corporativo, con una propuesta enfocada en negocios y eventos, en distritos con alta demanda empresarial.

En paralelo, Aranwa continúa invirtiendo en la modernización de sus activos actuales, con mejoras en habitaciones, áreas comunes y servicios en sus hoteles ubicados en destinos como Cusco, Valle Sagrado, Colca, Paracas y Vichayito, como parte de su estrategia para elevar la experiencia del huésped. Para Arequipa, la cadena apuesta por un hotel boutique orientado al turismo cultural y patrimonial, reforzando su posicionamiento en el segmento premium y su presencia en ciudades con alto valor histórico y turístico.

Un resort de lujo que combina la arquitectura moderna con elementos tradicionales peruanos. Cuenta con amplias habitaciones, piscinas, spa, restaurantes gourmet y una playa privada. También ofrece actividades como paseos en bicicleta y visitas a las Islas Ballestas. (Foto: Trip Advisor)

GHL Hoteles, operador de la marca Sonesta, continuará en 2026 con su estrategia de renovación y expansión en Perú, según indicó Carlos Alberto Reyes, director de operaciones de la compañía para Chile y Perú. En diálogo con Gestión, el ejecutivo señaló que actualmente se ejecutan inversiones en el Sonesta Posada del Inca Yucay, en el Valle Sagrado, y que ya está en marcha el proyecto de ampliación del Sonesta Cusco, para el cual la empresa ya adquirió el terreno.

La ampliación del Sonesta Cusco, ubicado en la avenida El Sol, contempla la incorporación de nuevas habitaciones, salones y un restaurante adicional, con una inversión estimada de entre US$ 2 millones y US$ 2.5 millones. Reyes precisó que la compañía espera obtener las licencias hacia finales de este año o inicios del próximo, con el objetivo de culminar las obras hacia fines de 2026. En paralelo, el Sonesta Posada del Inca Yucay será sometido a trabajos de remodelación y actualización, con foco en reforzar su propuesta gastronómica y mejorar la experiencia del huésped.

Asimismo, Sonesta El Olivar, en San Isidro, forma parte de los proyectos en evaluación por parte de GHL Hoteles. El ejecutivo indicó que el hotel requiere una actualización y que se analiza incrementar su capacidad en unas ocho habitaciones, además de realizar mejoras al edificio. Si bien aún no hay un plan de inversión definido, Reyes destacó el alto valor estratégico del inmueble por su ubicación en el Parque El Olivar y adelantó que los detalles se darán a conocer una vez que el proyecto esté definido.