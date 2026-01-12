Este sería el segundo hotel de la famosa cadena hotelera internacional Hyatt en llegar al Perú. (Foto: Hyatt)
Este sería el segundo hotel de la famosa cadena hotelera internacional Hyatt en llegar al Perú. (Foto: Hyatt)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La Sociedad de Hoteles del Perú (SHP) proyecta que el mercado hotelero mantendrá un ciclo de expansión hacia 2026, apoyado en un pipeline activo de inversiones, nuevas aperturas y ampliaciones, con especial concentración en Lima Metropolitana y ciudades con demanda corporativa y urbana. Este dinamismo se refleja en los anuncios de grandes cadenas como la española Meliá Hotels International, la estadounidense Marriott International y las peruanas Casa Andina y Aranwa Hotels Resorts & Spas, que han confirmado nuevos proyectos que entrarán en operación o estarán en plena ejecución hacia 2026, reafirmando el interés sostenido de los inversionistas en el país, pese a un entorno cada vez más competitivo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.