La cadena española Meliá Hotels International anunció su llegada a Cusco con la próxima apertura del Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, prevista para el 1 de enero de 2026. Dicho establecimiento será el primero de la marca en la capital del Imperio Inca. Con esta sede, Meliá refuerza su presencia en Perú, donde actualmente opera los hoteles Meliá Lima e INNSiDE Lima Miraflores, y prepara la inauguración de Casa de la Pila también en Lima. ¿Dónde estará ubicado el nuevo hotel de Cusco?
La compañía comunicó que el anunciado hotel estará ubicado a 10 minutos de la Plaza de Armas, junto a la fuente ornamental La Paccha de Pumaq Chupan, “uno de los atractivos turísticos más fotografiados de la ciudad”, destacó.
En concreto, el nuevo hotel estará ubicado en el hasta ahora conocido como Xima Exclusive Cusco.
Este nuevo espacio contiene 167 habitaciones, restaurante, bar, spa y áreas para eventos, además de un diseño inspirado en la arquitectura tradicional de Cusco, pues combina el estilo colonial con un estilo contemporáneo centrado en un amplio patio interior. Desde el hotel, además, los visitantes podrán acceder a atractivos culturales como el Museo Qoricancha, la estación de tren de San Pedro y diversos mercados artesanales.
El presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, indicó que la incorporación de Cusco forma parte del plan de expansión regional de la compañía. “A lo largo de 2025 hemos sumado diez nuevos proyectos en América Latina y el Caribe, consolidando una estrategia enfocada en destinos de gran valor cultural y turístico”, señaló.
Por su parte, Carolina Morillas, representante de la propiedad del hotel, destacó que la alianza busca fortalecer la oferta turística de Cusco con una propuesta que mantenga un diálogo cercano con la identidad local.
Con esta incorporación, Meliá completa el eje turístico Lima–Cusco, considerado uno de los más relevantes del país por reunir la oferta cultural, gastronómica e histórica de ambas ciudades.
La próxima apertura en Plaza de Armas de Lima
Lima también se prepara para recibir el primer hotel de lujo del grupo español en Perú. Meliá Hotels International anunció, en agosto, la próxima apertura de un establecimiento bajo la marca The Meliá Collection, que funcionará en la histórica Casa de la Pila, una casona ubicada en el Centro Histórico, a pocos metros de la Plaza de Armas.
El hotel boutique ofrecerá una experiencia centrada en la historia y la identidad limeña, a través de un programa cultural que pondrá en valor el patrimonio artístico y gastronómico de la ciudad. La apertura de este establecimiento se realizará en dos fases: la primera, prevista para julio de 2026, incluirá 61 habitaciones; y la segunda, programada para julio de 2027, completará un total de 107 habitaciones.