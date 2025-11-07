La cadena española Meliá Hotels International anunció su llegada a Cusco con la próxima apertura del Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, prevista para el 1 de enero de 2026. Dicho establecimiento será el primero de la marca en la capital del Imperio Inca. Con esta sede, Meliá refuerza su presencia en Perú, donde actualmente opera los hoteles Meliá Lima e INNSiDE Lima Miraflores, y prepara la inauguración de Casa de la Pila también en Lima. ¿Dónde estará ubicado el nuevo hotel de Cusco?

La compañía comunicó que el anunciado hotel estará ubicado a 10 minutos de la Plaza de Armas, junto a la fuente ornamental La Paccha de Pumaq Chupan, “uno de los atractivos turísticos más fotografiados de la ciudad”, destacó.

En concreto, el nuevo hotel estará ubicado en el hasta ahora conocido como Xima Exclusive Cusco.

Este nuevo espacio contiene 167 habitaciones, restaurante, bar, spa y áreas para eventos, además de un diseño inspirado en la arquitectura tradicional de Cusco, pues combina el estilo colonial con un estilo contemporáneo centrado en un amplio patio interior. Desde el hotel, además, los visitantes podrán acceder a atractivos culturales como el Museo Qoricancha, la estación de tren de San Pedro y diversos mercados artesanales.

El presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, indicó que la incorporación de Cusco forma parte del plan de expansión regional de la compañía. “A lo largo de 2025 hemos sumado diez nuevos proyectos en América Latina y el Caribe, consolidando una estrategia enfocada en destinos de gran valor cultural y turístico”, señaló.

Por su parte, Carolina Morillas, representante de la propiedad del hotel, destacó que la alianza busca fortalecer la oferta turística de Cusco con una propuesta que mantenga un diálogo cercano con la identidad local.

Con esta incorporación, Meliá completa el eje turístico Lima–Cusco, considerado uno de los más relevantes del país por reunir la oferta cultural, gastronómica e histórica de ambas ciudades.

El grupo español Meliá abrirá en 2026 su primer hotel de lujo en Perú, en la histórica Casa de la Pila del Centro de Lima, con una propuesta que revaloriza el patrimonio artístico y gastronómico de la ciudad. Foto: Andina.

La próxima apertura en Plaza de Armas de Lima

Lima también se prepara para recibir el primer hotel de lujo del grupo español en Perú. Meliá Hotels International anunció, en agosto, la próxima apertura de un establecimiento bajo la marca The Meliá Collection, que funcionará en la histórica Casa de la Pila, una casona ubicada en el Centro Histórico, a pocos metros de la Plaza de Armas.