Meliá opera 20 hoteles en Latinoamérica de los casi 400 que maneja a nivel global. En Brasil tiene 12, tres en Argentina, dos en Perú, dos en Venezuela y uno en Colombia.

En Perú, la empresa maneja Meliá Lima, en San Isidro, y Hotel Innside, en Miraflores. Ahora, Meliá busca expandir sus operaciones en el país bajo un nuevo perfil de producto y de la mano de un partner comercial.

“A menos que sea un take over o cambio de marca, este año no consideramos tener nuevos hoteles en Perú. Pero para el 2024, la empresa está interesada en incorporar un hotel con un perfil bleisure, que es un mix entre negocios y ocio”, anunció Fernando Gagliardi, director de Ventas, Marketing y Distribución de Meliá para Latinoamérica.

Las ciudades foco son Arequipa, Cusco o Trujillo. La estrategia de la compañía pasa por sumar hoteles más versátiles que se alimenten de distintos perfiles clientes y que no sean tan vulnerables a coyunturas específicas.

Asimismo, el ejecutivo adelantó que está por cerrar un nuevo hotel en Recife (Brasil), y está evaluando posibilidades de aperturas en Santiago de Chile, Río de Janeiro, Medellín y Bogotá.

De los 20 hoteles que opera en la región, 18 están bajo un esquema de gestión y administración de la cadena y otorgados a sus socios comerciales, y los otros dos (uno en Lima) bajo propiedad de Meliá.

“Nos interesa el modelo de franquicia, porque tenemos la marca Affiliated by Meliá que encaja con las características actuales de los hoteles, y no obliga a hacer grandes reformas. Ya tenemos cinco en Brasil, y queremos exportar esta marca a otros países”, señaló Gagliardi.

Tarifas y ocupación

Actualmente, Meliá se encuentra en fase de recuperación de sus operaciones en Latinoamérica. Brasil o Argentina, pese a algunas turbulencias, son los países que mejor desempeño han demostrado.

En cuanto a tarifas promedio, estas han experimentado crecimientos en Perú y otros países de la región, fruto de inversiones en mejoras de producto, reformas y rebrandings.

“En el primer semestre tuvimos que hacer algunos ajustes (a la baja) a nuestras tarifas en Perú, pero ahora han aumentado y están por encima de lo que teníamos el año pasado. Durante la pandemia sufrimos porque hubo una guerra de precios”, mencionó Gagliardi.

La estrategia de la compañía fue no entrar a esa “guerra de precios”. Pese a una recuperación de sus niveles de ocupación, Meliá Hotels aún no prevé alcanzar los resultados obtenidos antes de la crisis sanitaria.

“Vemos un crecimiento gradual de la ocupación en Lima a partir de que finalizó la convulsión política. Nuestro número de habitaciones vendidas crece entre un 10% y 15% mensual”, dijo el ejecutivo.

Frente a la recuperación del turismo extranjero en el país, la cadena prioriza a este tipo de clientes, debido a que “pagan mejores tarifas y se quedan bastante tiempo en el país”, resaltó Gagliardi.

SOBRE EL AUTOR Bruno Tuesta Benavides Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa digital, radio y televisión.