La paytech Kushki desarrolló un estudio de la mano de Statista para analizar el panorama empresarial latinoamericano en cinco industrias clave. Específicamente, Perú muestra resultados importantes en rubros como entrega de alimentos no preparados (ingresos de US $1,100 millones), turismo (crecimiento esperado de 32%) y movilidad compartida (proyecciones de ingresos de más de US$ 4,700 millones).

En la industria del turismo en América Latina —que considera las reservas digitales, vía agencias o por teléfono de paquetes vacacionales, estancias en hoteles, alquileres vacacionales privados, campings y cruceros—, los pagos online superan el crecimiento de los pagos tradicionales, con un 29% de variación frente a 24%. En lo que va del 2023, un 69% de reservas turísticas en la región se realizó vía Internet, con una tendencia al alza en todos los países.

El volumen de reservas en hoteles registró más de US $19,000 millones durante el 2022 y la proyección para el 2023 es que alcance cerca de US $23,500 millones, con un crecimiento del 23%. Perú tiene una de las mayores expectativas de crecimiento anual en esta industria, con una proyección de 32% y unos ingresos totales esperados para este año de más de US $1,800 millones.

Movilidad compartida

La movilidad compartida representa una industria altamente rentable en Latinoamérica, con ingresos de US$ 66,200 millones en 2022. Esto incluye vuelos, servicios de transporte privado, taxis, viajes de larga distancia en autobús y billetes de tren que se reservan online y offline, así como el alquiler de coches, servicios de auto, bicicletas, e-scooters y motocicletas compartidas, además del transporte público.

Digitalmente, se espera que esta industria genere más de US $43,000 millones para este año, con un 21% de crecimiento en comparación con el 2022. En cuanto a reservas, en el 2022 el 54% se realizó a través de canales digitales, con una tendencia al alza en todos los países. Los servicios de vehículos compartidos más reservados son los viajes en taxi, seguido por el auto de alquiler.

En lo que respecta a esta industria en Perú, se esperan ingresos por más de US $4,700 millones, con un crecimiento del 23% en comparación con el 2022. En términos de ingresos generados digitalmente, se espera un crecimiento del 27%.

Reparto de comida online

La industria latinoamericana del reparto de comida online, mostró ingresos por más de US$ 24,500 millones durante el 2022, alcanzando un crecimiento acelerado de 24% en lo que va de 2023, con ganancias de US$ 30,500 millones.

Esta categoría abarca los pedidos vía app o web de alimentos no preparados (supermercados, tiendas de abarrotes y de conveniencia, etc.) y de alimentos preparados (restaurantes, cafeterías y afines), reportando ingresos por US$ 10,900 millones en el 2022. Se proyecta un crecimiento de 21% para el 2023 con US$ 13,200 millones.

En tanto, el subsegmento de alimentos no preparados está ganando más relevancia y viene creciendo por encima de la tasa de crecimiento vertical. En lo que respecta a Perú, este subsegmento generó ingresos por US$ 1,100 millones.

