The Meliá Collection desembarcará en Perú con su primer hotel de lujo en Lima. Foto: The Meliá Collection.
The Meliá Collection desembarcará en Perú con su primer hotel de lujo en Lima. Foto: The Meliá Collection.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Lima se prepara para recibir el primer hotel de lujo del grupo español en el Perú. La compañía anunció la apertura de un nuevo establecimiento bajo la exclusiva marca The Meliá Collection, que funcionará en la histórica Casa de la Pila, casona ubicada en el Centro Histórico de Lima, a pocos metros de la Plaza de Armas.

El hotel boutique ofrecerá a sus huéspedes una experiencia de lujo auténtico, conectada con la historia y la identidad limeña. A través de un programa cultural propio, los visitantes podrán disfrutar de la riqueza artística, , consolidando al establecimiento como uno de los proyectos emblemáticos de Meliá en la región.

“La llegada de The Meliá Collection a Lima representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento en Latinoamérica, apostando por destinos de gran potencial turístico como la capital peruana”, señaló Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

La apertura del se realizará en dos fases: la primera está prevista para julio de 2026 con 61 habitaciones; y la segunda en julio de 2027, alcanzando así un total de 107 habitaciones.

Con esta apertura, Meliá refuerza su presencia en Perú, donde ya opera dos hoteles en Lima: Meliá Lima, que celebra 25 años este 2025, e INNSiDE Miraflores.

LEA TAMBIÉN: Casa Andina tras nuevos hoteles: ésta es la meta establecida por la cadena

El impulso de Promperú

El ingreso de Meliá al mercado peruano contó con la asistencia de (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo), que proporcionó información sobre propiedades en Lima aptas para el proyecto y facilitó reuniones estratégicas entre Meliá Hotels International y Hoteles Bera, propietaria del inmueble.

Al respecto, Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones Empresariales de , resaltó la importancia de atraer inversiones a zonas con valor patrimonial y turístico, como el Centro Histórico de Lima.

LEA TAMBIÉN: Fiestas Patrias: los destinos nacionales e internacionales favoritos de los altos ejecutivos

TE PUEDE INTERESAR:

TE PUEDE INTERESAR

Perú y Japón suscriben memorándum de cooperación para promover el turismo sostenible
Turismo In Summit 2025: el evento de PROMPERÚ que impulsa la transformación digital de la industria
Machu Picchu: venta presencial de boletos afectará el turismo, advierten gremios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.