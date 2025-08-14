Lima se prepara para recibir el primer hotel de lujo del grupo español Meliá Hotels International en el Perú. La compañía anunció la apertura de un nuevo establecimiento bajo la exclusiva marca The Meliá Collection, que funcionará en la histórica Casa de la Pila, casona ubicada en el Centro Histórico de Lima, a pocos metros de la Plaza de Armas.

El hotel boutique ofrecerá a sus huéspedes una experiencia de lujo auténtico, conectada con la historia y la identidad limeña. A través de un programa cultural propio, los visitantes podrán disfrutar de la riqueza artística, gastronómica y patrimonial de Lima, consolidando al establecimiento como uno de los proyectos emblemáticos de Meliá en la región.

“La llegada de The Meliá Collection a Lima representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento en Latinoamérica, apostando por destinos de gran potencial turístico como la capital peruana”, señaló Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

La apertura del hotel se realizará en dos fases: la primera está prevista para julio de 2026 con 61 habitaciones; y la segunda en julio de 2027, alcanzando así un total de 107 habitaciones.

Con esta apertura, Meliá refuerza su presencia en Perú, donde ya opera dos hoteles en Lima: Meliá Lima, que celebra 25 años este 2025, e INNSiDE Miraflores.

El impulso de Promperú

El ingreso de Meliá al mercado peruano contó con la asistencia de Promperú (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo), que proporcionó información sobre propiedades en Lima aptas para el proyecto y facilitó reuniones estratégicas entre Meliá Hotels International y Hoteles Bera, propietaria del inmueble.

Al respecto, Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú, resaltó la importancia de atraer inversiones a zonas con valor patrimonial y turístico, como el Centro Histórico de Lima.

