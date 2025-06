En medio de la recuperación de la hotelería en Perú (el subsector de alojamiento creció 3.44% en el primer trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática), la cadena de hoteles boutique Nomad Hotels Group retoma su expansión. A dos años de haber abierto su primera locación bajo la marca Qasa en Arequipa, recientemente sumó su segunda operación en el Valle Sagrado del Cusco, bajo el mismo concepto. ¿Cuáles serán los siguientes pasos de la compañía?

Christopher Ramos, CEO de Nomad Hotels Group, señaló que la apertura se realizó en temporada baja, alcanzando ocupaciones de hasta 20% en el primer trimestre. Sin embargo, el indicador fue mejorando desde abril hasta superar el 70%.

“La evolución ha sido bastante buena. Al principio fue difícil, pero el hotel se viene posicionando bien, estamos con agencias, con grupos, así que estamos bastante contentos, de hecho”, comentó, tras mencionar que la propiedad fue incorporada bajo un contrato de alquiler.

La locación ya venía funcionando anteriormente bajo otras marcas. En su adaptación al concepto “home boutique” de Qasa, Nomad Hotels invirtió alrededor de US$80,000. Sin embargo, en el cuarto año, el desembolso en esa operación superará los US$ 700,000.

En ese momento, la compañía proyecta ampliación de habitaciones y espacios comunes para la adopción de la marca Ecohotel, uno de los conceptos más lujosos de la cadena por la inclusión de mejores prestaciones, texturas en el diseño y otras condiciones. En ese año, también se realizaría la adquisición de la propiedad.

“La compra en el año cuatro todavía está en negociaciones, pero ya está puesta sobre la mesa la inversión de los US$ 700,000 (para mejoras)”, remarcó.

Los proyectos de Nomad Hotels en Lima y Máncora

Consultado por los siguientes proyectos de Nomad Hotels, Ramos confirmó que las anunciadas intenciones de operar en Lima están cerca de concretarse. A la fecha, tienen negociaciones avanzadas para incorporar una propiedad en Miraflores, bajo el esquema de alquiler.

Dicha locación de 26 suites corporativas operará con la marca Urban, orientada a viajeros internacionales y locales que buscan diseño, cultura y vida urbana.

“La propiedad está bastante bien y la inversión proyectada sobrepasa los US$ 400,000. Hay que hacer más conversión, equipamiento en alimentos y bebidas, cocina, bar, cambio de espacios un poco, cambio de texturas, paleta de colores también. Habrá un poco más de personalidad nuestra en Miraflores”, detalló.

Además, indicó que el comentado interés por incursionar en el norte del Perú se hará realidad con un hotel resort de 15 habitaciones en Máncora (Piura), bajo el esquema de operación. Las negociaciones para tomar dicha propiedad están en etapa final.

“Estaremos llevando el concepto de Eco Hotel a Máncora y demandará un poquito de personalización de los espacios, aromas, texturas, cambio de carta, aunque la propiedad ya tiene una personalidad bastante ganada en el mercado”, anotó.

En ese sentido, afirmó que la inversión para adecuaciones no será tan alta (no más de US$ 40,000).

De las dos propiedades, esta última empezaría a operar bajo la gestión de Nomad Hotels en julio próximo. En tanto, la locación de Miraflores tomaría un poco más de tiempo, aunque las expectativas apuntan a este mismo año.

Resultados y oportunidades con nueva marca

En los últimos meses, Ramos refirió que han realizado algunos ajustes en la operación del hotel Qasa en Arequipa y han elevado la tarifa a US$ 80 en dicho establecimiento. En tanto, la tasa de ocupación supera el 75%, cuando las proyecciones apuntaban al 65%.

“Han llegado más agencias. Tenemos más clientes corporativos y estamos desarrollando más eventos. Estamos teniendo también más visitas al coworking y el primero de julio estamos cambiando el concepto gastronómico (incorporando más cocina local)”, adelantó.

De otro lado, reveló que ven oportunidades para la marca Tribe en Lima. Dicho concepto propone habitaciones compartidas, pero con un número limitado de camas por espacio.

“Estamos viendo una ubicación que realmente reciba este producto, porque no es un backpacker normal. Tendremos camas de dos plazas, con cuatro, seis y hasta ocho por habitación, pero no 10, 12 o 16 como en otras marcas”, explicó.

Añadió que los diferentes conceptos de la cadena apuntan al “nomad digital” que viaja por el mundo por negocios y placer, emplea la tecnología para sus negocios, visitan ciudades cerrando contratos, pero a la vez quieren conocer un poco el destino que los alberga.

Financiamiento de Nomad Hotels

Para apalancar sus diferentes proyectos, Nomad Hotels Group se apalancará de inversiones propias de los dueños (cuatro integrantes de un grupo familiar), así como de entidades financieras y un fondo nacional.

“Hace unos años teníamos un fondo extranjero, venía trabajando con nosotros, pero lamentablemente el tema político hizo que se aguantara un poco. Ellos nos están viendo todavía, pero ahora estamos trabajando con un pequeño fondo nacional”, finalizó Ramos.