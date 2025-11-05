El resort, de capitales peruanos, cuenta con siete años de operaciones y se encuentra ubicado en la región San Martín a dos horas de Tarapoto, y a orillas de la Laguna Azul (Foto:; Difusión).
El resort, de capitales peruanos, cuenta con siete años de operaciones y se encuentra ubicado en la región San Martín a dos horas de Tarapoto, y a orillas de la Laguna Azul (Foto:; Difusión).
Edgar Velito
Edgar Velito

Bella Terra Laguna Azul Resort & Spa, un hotel de lujo de capitales peruanos ubicado en la región San Martín, consolida su crecimiento en 2025 impulsado por el turismo vivencial y el segmento corporativo. Tras siete años de operaciones, el resort avanza en su plan de expansión, que incluye la ampliación de su capacidad hotelera y nuevas inversiones en infraestructura y gastronomía. Además, proyecta extender su presencia hacia Tarapoto, Lima y Arequipa, con la meta de posicionarse como una cadena hotelera nacional en los próximos años.

