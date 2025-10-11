Casa Andina abrió este año su sede en Ayacucho. (Foto: Casa Andina)
Casa Andina abrió este año su sede en Ayacucho. (Foto: Casa Andina)
Con más de 30 establecimientos a nivel nacional, la cadena hotelera Casa Andina también rentabiliza a través de sus ingresos en el segmento de Alimentos y Bebidas, cuya operación en los últimos años crece a un ritmo de 20% y se consolida con una representatividad del 30% de la facturación total de la compañía. Así, este año, la meta es que este negocio alcance aproximadamente los US$ 20 millones, apalancado en una estrategia que involucra a los 22 restaurantes que tiene la compañía a nivel nacional; además, de otras acciones puestas en marcha por el operador.

