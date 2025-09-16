Perú triplica a Chile en interacciones. El país sureño ocupa el segundo lugar de popularidad con el tag #MundialDeDesayunos, informó TikTok. Foto: difusión
Perú triplica a Chile en interacciones. El país sureño ocupa el segundo lugar de popularidad con el tag #MundialDeDesayunos, informó TikTok. Foto: difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Entre el 18 de agosto y el 13 de septiembre, la comunidad peruana mantuvo una sólida presencia digital para respaldar al pan con chicharrón que se coronó

El hashtag #PanConChicharron logró 183 millones de video views en los últimos 7 días y se crearon 14,000 contenidos en dicho lapso: el 90% del contenido se dio en Perú.

LEA TAMBIÉN: Mundial de Desayunos: un gol de identidad y negocio en alza para el chicharrón

Así, Perú lideró el top 5 de países con mayor popularidad en el tag #MundialDeDesayunos. Lo siguieron Chile, España, Colombia y Argentina.

“La particularidad es que Perú triplica a Chile, que está en el segundo lugar”, agregaron desde la red social.

Perú logró 6.9 millones de votos en TikTok, frente a los 6.7 millones de Venezuela. Foto: difusión
LEA TAMBIÉN: Chicharronerías con marca registrada: los rostros detrás del pan con chicharrón

Mientras que #ComidaPeruana logró 52 millones de vistas y más de 19,000 contenidos creados en total; #Ibai tuvo 336 millones de vistas y más de 13,000 contenidos elaborados en la última semana.

añadió que el tag #IbaiLlanos logró 61 millones de video views y más de 3,000 contenidos creados en los últimos 7 días.

