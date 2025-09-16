Entre el 18 de agosto y el 13 de septiembre, la comunidad peruana mantuvo una sólida presencia digital para respaldar al pan con chicharrón que se coronó campeón en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos, según reporte de TikTok.

El hashtag #PanConChicharron logró 183 millones de video views en los últimos 7 días y se crearon 14,000 contenidos en dicho lapso: el 90% del contenido se dio en Perú.

Así, Perú lideró el top 5 de países con mayor popularidad en el tag #MundialDeDesayunos. Lo siguieron Chile, España, Colombia y Argentina.

“La particularidad es que Perú triplica a Chile, que está en el segundo lugar”, agregaron desde la red social.

Perú logró 6.9 millones de votos en TikTok, frente a los 6.7 millones de Venezuela. Foto: difusión

Mientras que #ComidaPeruana logró 52 millones de vistas y más de 19,000 contenidos creados en total; #Ibai tuvo 336 millones de vistas y más de 13,000 contenidos elaborados en la última semana.

TikTok añadió que el tag #IbaiLlanos logró 61 millones de video views y más de 3,000 contenidos creados en los últimos 7 días.