El pan con chicharrón ya no solo es una tradición dominical peruana, ahora también es un fenómeno global. El desayuno criollo se consagró como campeón del Mundial de Desayunos del streamer español Ibai Llanos, superando en la final a la arepa reina pepiada de Venezuela en una votación que movilizó a más de 25 millones de usuarios en redes sociales.

El triunfo llega en un momento clave: según datos de la Asociación Peruana de Empresarios de Panificación y Pastelería (Aspan), el consumo de pan con chicharrón y derivados del cerdo mueve más de S/ 250 millones al año en el mercado local, con fuerte presencia en ferias gastronómicas y restaurantes de desayuno.

El sector anticipa un crecimiento de la demanda gracias a la visibilidad internacional que le otorga este reconocimiento.

La final que se definió voto a voto

Ibai Llanos, que inició el torneo el pasado 18 de agosto con 16 países participantes, anunció el sábado al mediodía los resultados de la final. El pan con chicharrón obtuvo una ligera ventaja frente a la arepa venezolana en TikTok y YouTube, lo que inclinó la balanza a favor de Perú:

Perú : 6,9 millones en TikTok, 1,5 millones en YouTube y 5 millones en Instagram.

: 6,9 millones en TikTok, 1,5 millones en YouTube y 5 millones en Instagram. Venezuela: 6,7 millones en TikTok, 1,3 millones en YouTube y 5 millones en Instagram.

Impacto económico y gastronómico

La victoria reaviva el interés por la gastronomía peruana en mercados internacionales. Exportadores de productos cárnicos y panificación señalan que el chicharrón procesado, en formatos de congelados y precocidos, ha incrementado en 15% sus envíos en lo que va del 2025, principalmente hacia Estados Unidos, Chile y España.

“Eventos como este son vitrinas que no solo refuerzan la identidad cultural, sino que generan oportunidades de negocio. El chicharrón puede convertirse en un producto bandera de exportación, al igual que el café o la quinua”, señaló un representante de la Cámara de Comercio de Lima.

De las calles limeñas al escenario global

El desayuno ganador combina pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, acompañado de tamal y café pasado. En Lima, el precio de un pan con chicharrón oscila entre S/ 8 y S/ 15 en restaurantes especializados, con un ticket promedio de consumo dominical que supera los S/ 50 por familia.

Con esta victoria simbólica, el platillo no solo refuerza el posicionamiento de la gastronomía peruana, sino que podría abrir nuevas rutas de negocio para la industria cárnica y la panificación en los próximos años.