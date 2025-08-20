La Casa Blanca abrió una cuenta oficial en TikTok a pesar de los problemas legales que enfrenta la red social china en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump asegura que se apagará el 17 de septiembre si no hay un acuerdo para evitar su prohibición.

La cuenta, que acumulaba 38 mil seguidores en sus primeras cuatro horas de operación, escribió “Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos” en la descripción de su perfil, donde colocó dos videos.

“¡Estados Unidos, estamos de vuelta! ¿Qué hay de nuevo TikTok?”, dice el texto del primer video, de 27 segundos de duración y en el que Trump aparece en varios eventos públicos e interacciones con ciudadanos

“Todos los días me levanto determinado para entregar una mejor vida a las personas a lo largo de esta nación. Yo soy su voz”, dice la voz del presidente en el contenido.

Cabe recordar que, por motivos de seguridad nacional, Estados Unidos consideró que para que TikTok funcione en el país la entidad operadora, que ahora es ByteDance, debe desligarse de la matriz china.

Durante el gobierno de Joe Biden, el anterior Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a desvincularse de ByteDance y encontrar un inversor de un país que no fuese considerado un “adversario” nacional antes del 20 de enero, cuando Trump tomó posesión.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos hasta que Trump, en su primer día de regreso al poder, firmó una orden ejecutiva que otorgaba una primera prórroga de 75 días.

Elaborado con información de EFE.