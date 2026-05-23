El precio del GLP de uso vehicular aun sigue más alto que en enero de este año (Foto: Andina)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La demanda de gas licuado de petróleo (GLP), el combustible más consumido (en 58%) por los hogares peruanos y el 20% del parque automotor local, además de la industria, mantiene un crecimiento sostenido, a pesar de que más de un 40% de ese producto debe ser importado.

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