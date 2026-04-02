Refuerzo en la transmisión eléctrica evitó que hubiera apagones en la capital, según el COES. | Foto: Minem
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Elías García Olano
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La suspensión durante 14 días del suministro de gas natural -a raíz de la rotura y deflagración en el gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP)- y, como consecuencia, la crisis en la que se sumió el Perú, desnudó la falta de previsión desde el Estado para evitar una situación como esta y asegurar el suministro, no solo de combustibles, sino de energía en general.

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