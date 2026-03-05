El Lote III, ubicado en la región Piura, es uno de los bloques petroleros en operación por Unna Energía bajo contrato de licencia con Perupetro desde 2015. Foto: Andina.
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Unna Energía, empresa del grupo Aenza, contempla realizar cambios en la operación del Lote III (Piura) de hidrocarburos. Este bloque “onshore” (en tierra) es operado por la compañía bajo un contrato de licencia vigente desde abril de 2015. En ese contexto, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un nuevo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que detalla las acciones que prevé implementar. ¿En qué consisten estas medidas?

