Unna Energía, empresa del grupo Aenza, contempla realizar cambios en la operación del Lote III (Piura) de hidrocarburos. Este bloque “onshore” (en tierra) es operado por la compañía bajo un contrato de licencia vigente desde abril de 2015. En ese contexto, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un nuevo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que detalla las acciones que prevé implementar. ¿En qué consisten estas medidas?
De acuerdo con el ITS, la compañía propone reubicar 69 pozos de desarrollo e implementar nuevas facilidades en la Zona C del Lote III, iniciativa que contempla una inversión estimada de US$ 96.1 millones.
Según la información presentada, el análisis geológico realizado durante las operaciones permitió redefinir el entendimiento del comportamiento del reservorio, lo que llevó a identificar que 69 ubicaciones de pozos aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2007 no cuentan con las condiciones necesarias para sostener una producción comercial de hidrocarburos.
La empresa explicó que varias de esas ubicaciones originales se encuentran en sectores estructurales asociados con bajas acumulaciones de petróleo, de acuerdo con las tendencias históricas de producción. Además, en esos puntos, existe una mayor probabilidad de encontrar zonas con alta presencia de agua, lo que reduce la viabilidad de explotación.
Reubicación de pozos: ¿dónde estarán?
Ante el escenario mencionado, Unna Energía plantea reubicar los 69 pozos hacia áreas con mayor probabilidad de contar con reservorios desarrollados, las cuales además coinciden con zonas donde se concentran mejores perspectivas de producción dentro del Lote III.
El ITS también contempla la implementación de facilidades asociadas, entre ellas líneas de flujo y manifolds de campo (sistemas que recolectan y distribuyen la producción de varios pozos), infraestructura necesaria para la operación de los nuevos pozos.
¿Cuánto tiempo tomará la reubicación? El cronograma del proyecto considera tres etapas principales: construcción, operación y abandono.
Fases del proyecto de Unna Energía en el Lote III
La fase de construcción del proyecto de Unna Energía en el Lote III se desarrollaría en aproximadamente cuatro semanas e incluiría actividades preliminares como la movilización de equipos, maquinaria y personal, la habilitación de accesos a las plataformas, la construcción de las plataformas y la instalación de líneas de flujo y manifolds de campo.
Posteriormente, se iniciará la etapa de operación, que comprende las actividades de perforación de los pozos. Estas labores tomarían alrededor de cinco semanas por pozo e incluyen trabajos como perforación, manejo y disposición de lodos, entre otros procesos técnicos.
Por último, la fase de producción se extendería por 19 años, periodo en el que los pozos operarían mediante bombeo mecánico y sistema gas lift, junto con el funcionamiento de las facilidades de producción asociadas. El cronograma también contempla una etapa de abandono, estimada en dos semanas, que comprende el cierre de los pozos y de las instalaciones de producción.
