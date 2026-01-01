En detalle, Unna Energía presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) con el fin de reubicar 74 pozos en la zona A del Lote IV.

Según el ITS, esta reubicación se sustenta en un análisis geológico actualizado del lote, el cual concluyó que los 74 pozos aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental de 2007 no cuentan con condiciones adecuadas de acumulación de hidrocarburos ni con continuidad de reservorio. Dicha situación se explica por la alta variabilidad estructural de las zonas A, B y D, además de riesgos de baja presión y depletación (agotamiento progresivo de un yacimiento) debido a la cercanía con pozos ya existentes.

A esa condición se suma que la presencia de la quebrada Pariñas restringe el desarrollo de plataformas en áreas bajas.

Frente a este escenario, la empresa propone reubicar los 74 pozos hacia zonas con mejor desarrollo arenoso, mayor potencial de hidrocarburos y condiciones operativas más favorables para elevar la producción.

Unna Energía plantea reubicar 74 pozos y modificar facilidades en el Lote IV de Piura, como parte de sus planes operativos para el 2026. Foto: Andina.

Los otros cambios en marcha

El ITS de Unna Energía también contempla la modificación del trazo de las líneas de flujo, necesarias para conectar de manera eficiente los nuevos puntos de producción. Dicho rediseño considera las condiciones del área de influencia del Lote IV y busca asegurar recorridos más estables y seguros, reducir pérdidas de presión e integrar los pozos reubicados a las baterías de producción existentes, garantizando así el transporte del crudo.

Asimismo, el proyecto incluye la incorporación de nuevos manifold de campo (sistemas de válvulas y tuberías que permiten recolectar y distribuir el crudo proveniente de varios pozos). La reubicación de los pozos, explica el documento, demanda puntos adicionales de recolección que permitan reducir la longitud de las líneas de flujo y mantener condiciones operativas estables, asegurando una integración eficiente de los pozos reubicados al sistema de producción existente.

Adicionalmente, el ITS considera la ampliación de un cuarto compresor con capacidad de 3 millones de pies cúbicos en la estación EC-191. Esta ampliación responde a la proyección de un incremento en la producción de crudo, agua y gas durante las próximas campañas, escenario bajo el cual la capacidad actualmente instalada resultaría insuficiente.

Por último, se prevé la instalación de una bomba adicional de transferencia de crudo en la Subestación Pariñas, con el objetivo de reforzar la capacidad hidráulica del sistema existente, sin modificar su función, alcance ni ubicación principal. Esta ampliación se realizará dentro de áreas operativas ya habilitadas y no implicará la creación de nuevas infraestructuras ni superficies adicionales de intervención.

El ITS precisa que todas estas modificaciones se enmarcan en lo establecido en el reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. En ese sentido, las acciones propuestas no implican impactos negativos, se relacionan con un instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente, y se desarrollan dentro de un área que cuenta con línea base ambiental.

El documento señala que la vida útil del proyecto es de 19 años y que, para el desarrollo de estas acciones, se demandará una inversión de US$ 81′902,000.