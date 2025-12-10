Regalías del sector de petróleo y gas cayeron en más del 23% sólo en noviembre del 2025
Regalías del sector de petróleo y gas cayeron en más del 23% sólo en noviembre del 2025
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Un total de US$995 millones pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías en el periodo de enero a noviembre del 2025, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que esta cifra representó una reducción de 8.8% con relación a los US$1,091 millones que abonaron las compañías petroleras y de gas por regalías entre enero a noviembre del año 2024.

LEA TAMBIÉN: Repsol y HitecVision fusionan con TotalEnergies sus negocios de gas y petróleo

Sólo en noviembre cayeron 23.2%

Las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional -detalló- pagaron US$76.8 millones por concepto de regalías en noviembre último, monto que fue menor en 23.2% respecto a los US$ 100 millones registrados en similar mes del 2024.

La SNMPE explicó que, en noviembre último, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 40.2 millones por la explotación de gas natural y US$ 13 millones por petróleo; así como US$ 23.5 millones por la producción líquidos de gas natural.

Vale recordar que, según cifras de Perupetro, la producción petrolera registró en noviembre último (al 29 de ese mes), en comparación con igual mes del 2024.

LEA TAMBIÉN: Wall Street cierra al alza y petróleo sube a la espera de reducción de tasas de la Fed

TE PUEDE INTERESAR

Chevron con interés en otras áreas más allá de lotes con Anadarko, esto dice Perupetro
Operadores de 10 lotes petroleros ven riesgo para continuar por deudas de Petroperú
Petróleo en Perú: producción en caída libre mientras hay tareas pendientes con estos lotes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.