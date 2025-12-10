Un total de US$995 millones pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías en el periodo de enero a noviembre del 2025, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que esta cifra representó una reducción de 8.8% con relación a los US$1,091 millones que abonaron las compañías petroleras y de gas por regalías entre enero a noviembre del año 2024.

LEA TAMBIÉN: Repsol y HitecVision fusionan con TotalEnergies sus negocios de gas y petróleo

Sólo en noviembre cayeron 23.2%

Las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional -detalló- pagaron US$76.8 millones por concepto de regalías en noviembre último, monto que fue menor en 23.2% respecto a los US$ 100 millones registrados en similar mes del 2024.

La SNMPE explicó que, en noviembre último, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 40.2 millones por la explotación de gas natural y US$ 13 millones por petróleo; así como US$ 23.5 millones por la producción líquidos de gas natural.

Vale recordar que, según cifras de Perupetro, la producción petrolera registró en noviembre último (al 29 de ese mes), una producción diaria promedio de 35,784 barriles, una caída del 20.75% en comparación con igual mes del 2024.

LEA TAMBIÉN: Wall Street cierra al alza y petróleo sube a la espera de reducción de tasas de la Fed