Estas son las últimas noticias sobre el Lote Z-69, ubicado frente a las costas de Talara, Piura
Elías García Olano
mailElías García Olano

Mientras la demanda local de combustibles derivados del petróleo en Perú sigue al alza -encima de los 300 mil barriles diarios-, la producción nacional de petróleo y líquidos de gas natural siguió cayendo el mes pasado.

