Según cifras de Perupetro, al 29 de noviembre del 2025, la extracción de crudo alcanzó los 35,784 barriles en promedio diario (bpd), una caída del 20.75%, en comparación con igual mes del 2024 (45,154 bpd).

El resultado de noviembre, además, significó el volumen más bajo de petróleo producido a lo largo del año en curso, y que resulta casi la mitad de la producción petrolera que registraba el país antes de la pandemia (más de 61,000 barriles por día en los primeros meses del 2020).

Evolución de la refinación y ventas de combustibles, a julio del 2025. Fuente: Perupetro

Asimismo, la producción nacional de líquidos de gas natural, de los cuales se extrae el gas licuado de petróleo (GLP) que abastece al mercado local, registró en noviembre 75,393 barriles en promedio diario (bpd), una reducción de 1.3% frente a los 76,406 bpd de igual mes del 2024.

La producción local de crudo registró en noviembre su nivel más bajo del 2025

LEA TAMBIÉN: Los Decretos de Urgencia y Petroperú

¿A qué se debió la merma de crudo?

En noviembre, la extracción del denominado “oro negro” cayó en 13 de los 18 lotes que reportaron producción fiscalizada a nivel nacional, según el último reporte diario al 29 de noviembre de la citada agencia.

Entre los de mayor producción, la actividad retrocedió en el yacimiento principal del país, el Lote 95, de Petrotal, que alcanzó los 13,970 bpd, una contracción de 26.31% frente a los 18,956 en promedio diario que venía alcanzando el 2025.

También retrocedió la producción del Lote Z-69, a cargo de Petroperú, que llegó a 2,877 bpd, una caída del 15.05% en comparación con los 3,387 bpd que reporta en promedio anual; además de contraerse en Lote 8, de Upland Oil & Gas, entre otros.

En tanto, no registraron producción el Lote VI; el Lote Z-1, de Vigo Energy; y el Lote XV de Petrolera Monterrico, y cuyo contrato, en este último caso, culminó el 12 de septiembre último, y ya cerró pozos en su totalidad, según Perupetro.

En el caso del Lote VI, situado en Talara, como ya hemos informado, el mismo se encuentra paralizado desde el 22 de octubre, debido a complicaciones en los procedimientos para la calificación de las empresas que debían asumir su operación al cabo del concurso para adjudicarlo, realizado en febrero pasado.

Recién el 24 de noviembre último Perupetro había concluido con la calificación de la empresa SPT Energy Group como nuevo operador del Lote VI, tras descalificar al segundo postor (el consorcio Inventa Energy Perú y Sparrow Hills Perú Block VI (al primero, La Ponderosa Energy & Inmobiliaria Chien Mau, ya lo había descalificado meses atrás).

Operadores advierten riesgos

La situación se complica pues seis compañías que tienen contratos para la explotación de diez lotes petroleros en la costa norte del país advirtieron que la continuidad operativa de esos yacimientos estaría en riesgo, debido al incumplimiento en los pagos que tiene que hacerles Petroperú por la compra de crudo que producen en sus operaciones.

Esa preocupación la expresan ejecutivos de las empresas OIG Perú (operador del Lote X), UNNA Energía (con contratos por los lotes III, IV y V), Olympic Perú (a cargo de los lotes VII y XIII), Petromont (lotes II, XV y XX), Panda Energy (Lote I), y GTG Petroleum, en carta dirigida al presidente José Jerí, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Perupetro.

En ese documento, al que tuvo acceso Gestión, las empresas recuerdan que todos los campos petroleros del noroeste peruano se encuentran conectados vía ductos, y comercialmente vinculados a la Refinería Talara, por lo cual los ingresos, flujos de caja y capacidad operativa dependen de los pagos que debe realizar Petroperú (dueña de esa planta).

¿Cuánto les debe Petroperú?

Estas voces reclaman que atraviesan un creciente y sistemático incumplimiento de pagos de parte de Petroperú, y cuya deuda acumulada supera los US$ 120 millones, nivel que -señalan- afecta gravemente la sostenibilidad financiera de ese conjunto de empresas operadoras y toda la cadena de valor vinculada a esa actividad en el norte.

Esa situación, insisten, pone en riesgo la continuidad operativa de los yacimientos a su cargo, el cumplimiento de sus inversiones comprometidas, la estabilidad financiera y contractual de más de 100 empresas proveedoras de bienes y servicios locales que dependen de sus operaciones.

Vale recordar que ya el anterior presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, había reconocido tras su salida de la empresa, que una de las preocupaciones de esta era por su capital de trabajo negativo, en torno a los US$ 1,500 millones.

Como se sabe, ese capital de trabajo es el que permite pagar las compras de petróleo que realiza la empresa para mantener la operación de la nueva refinería Talara, y el suministro de combustibles de esa empresa.

Respecto al reclamo de los operadores de lotes, el área de prensa de Petroperú indicó que estaban consultando a la gerencia a cargo de ese tema, pero aún no se obtuvo respuesta.

LEA TAMBIÉN: Orygen eleva resultados operativos y acelera inversión en energía renovable

Preocupación por el Lote Z-69

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Talara, Julio Ubillús, confirmó a Gestión que, en efecto, existen retrasos en los pagos de la petrolera del Estado a sus proveedores de petróleo, pero también a sus proveedores de servicios en el Lote Z-69, ubicado en altamar frente a las costas de Talara.

En este último caso, corroboró también que la producción de dicho lote se ha visto reducida, debido, según indicó, a la paralización de actividades de uno de los proveedores clave de Petroperú en esa área, desde hace una semana.

Explicó que se trata de la empresa IMI, que provee el servicio de transporte marítimo para el personal de Petroperú que opera en las diferentes plataformas petroleras que conforman ese lote off shore, debido a que Petroperú acumula una deuda con la misma, que se estima en cerca de US$ 13 millones.

Como se sabe, el Gobierno decidió ampliar por seis meses más el contrato temporal de Petroperú por Lote Z-69, ante la proximidad en el vencimiento de ese acuerdo contractual.

LEA TAMBIÉN: Empresas de energía y recursos naturales aceleran el uso de IA para gestión financiera

Al respecto, Gestión consultó a Petroperú sobre la situación de ese lote, y la empresa aseguró que sus operaciones no se han paralizado, pero reconoció que, en efecto, la empresa IMI ha decidido suspender el servicio que mantiene contratado con Petroperú, debido a la existencia de facturas pendientes de cancelación.

En cuanto a la caída en la producción de crudo en el LoteZ-69, la empresa explicó que la producción ha disminuido principalmente debido al cierre preventivo de nueve plataformas, lo que ha impactado en el volumen diario producido. A ello, añadió, se suma la escasa oferta competitiva de empresas operadoras especializadas en la zona.

Cambios en Petroperú

Todo lo mencionado está envuelto en un contexto donde Petroperú cambió recientemente su directorio, pero aún no se dan pasos firmes para reestructurar la compañía.

De hecho, el 28 de noviembre último, la petrolera dio a conocer, a través de un hecho de importancia en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), sobre la renuncia irrevocable que planteó Oscar Zapata Alcázar al cargo de director independiente de la empresa, nombrando en su lugar a Raúl Jaime Anccasi.

Además, en otro hecho de importancia del 02 de diciembre, se informó que en la sesión universal de Junta General de Accionistas (JGA) se acordó designar a partir del 03 de diciembre de 2025, como miembro del Directorio a Edilfredo Elías More Bayona.

“Los miembros de la JGA señalaron que en una próxima sesión determinarán la condición de independiente o no independiente del director designado”, se lee.