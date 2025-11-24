Perupetro S.A. informó que concluyó con la calificación de la empresa SPT Energy Group INC como nuevo operador del Lote VI, ubicado en la cuenca Talara, en la región Piura.

Como se recuerda, originalmente la buena pro para el Lote VI se había dado en febrero del 2025, otorgándose en ese momento al consorcio integrado por La Ponderosa Energy & Inmobiliaria Chien Mau, aunque dicho grupo empresarial fue descalificado por Perupetro.

Por esa razón, Perupetro luego había calificado al segundo postor, el consorcio integrado por Inventa Energy Perú y Sparrow Hills Perú Block VI, pero al concluirse el 11 de este mes la fecha límite para la suscripción del contrato de licencia, su firma no se pudo concretar.

Como informara semanas atrás Gestión, la fecha para la firma del contrato de licencia por el Lote VI había vencido el 11 de este mes, sin que se concretara su suscripción con el consorcio integrado por Inventa Energy Perú y Sparrow Hills Perú Block VI.

Lote sigue paralizado

Mientras tanto, ese lote permanecía paralizado desde el 22 de octubre, cuando se venció el contrato temporal para su explotación a cargo de Petroperú.

Este lunes, en nota de prensa, Perupetro informó que, tras concluir la calificación a SPT Energy Group (el tercer postor del concurso), en los próximos días debe enviar el proyecto de Decreto Supremo para la aprobación del Contrato de Licencia, por parte de los ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas.

La citada agencia refirió que la referida empresa cumplió con todas las exigencias establecidas en las bases del proceso de convocatoria, así como con el Reglamento de Calificación y sus Lineamientos, por lo que obtuvo la Buena Pro del Lote VI.

La oferta de la empresa calificada

La oferta técnica de dicha compañía comprende 87 reacondicionamiento de pozos, 252 pozos de desarrollo y 39 pozos exploratorios, trabajos adicionales al programa mínimo exigido en las bases del concurso.

Perupetro aseguró que viene trabajando con celeridad a fin de que se pueda reiniciar la producción en el Lote VI y asegurar la continuidad laboral del personal vinculado a las operaciones, así como el mantenimiento de los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad petrolera.

“Perupetro reafirma su compromiso con el desarrollo energético sostenible del país y con la estabilidad económica y social de las zonas productoras, a fin de contar próximamente con un nuevo operador que garantice la inversión, la modernización y la generación de más puestos de trabajo en Piura”, refiere la agencia.

