Rosneft Source: Bloomberg
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los precios del petróleo se dispararon tras un ataque de Ucrania a un puerto clave de Rusia y la incautación de un buque por Irán cerca del estrecho de Ormuz, lo que añadió una nueva prima geopolítica a los precios.

