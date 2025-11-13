OTAN. (Foto: AFP)
OTAN. (Foto: AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Los países nórdicos y bálticos anunciaron este jueves que

Este paquete de ayuda militar se enmarca dentro de la iniciativa aliada denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en ingles), que contempla la adquisición de armas y munición fabricados en EE. UU. que Kiev considera claves para su defensa frente a la agresión rusa.

Es crucial que Ucrania reciba rápidamente material de defensa crítico», señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

LEA TAMBIÉN: Rusia aplaza cumbre Trump-Putin y apuesta por seguir con guerra en Ucrania

Compromiso de apoyo militar a Ucrania

El anuncio se produjo tras una reunión de ministros de los ocho países nórdicos y bálticos (el llamado grupo NB8) celebrada en Helsinki, en la que firmaron una declaración conjunta reiterando su compromiso con un apoyo militar a Ucrania «duradero, predecible y coordinado».

«Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de Ucrania, que es fundamental para la seguridad europea. Estamos unidos en la búsqueda de una paz sostenible y justa que respete plenamente la soberanía de Ucrania y las legítimas aspiraciones de su pueblo», afirmaron en la declaración.

El documento aseguró asimismo que la guerra de agresión de Rusia es una amenaza a largo plazo para la seguridad europea, la comunidad transatlántica y el orden internacional basado en normas.

«No permitiremos que tenga éxito. La seguridad de Ucrania está directamente relacionada con la nuestra», afirmaron los ministros.

A la reunión ministerial del NB8 asistieron los titulares de Defensa de Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania, así como la ministra de Exteriores de Islandia, país que no tiene ejército propio.

