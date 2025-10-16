(FILES) US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. US President Donald Trump said he and Russian leader Vladimir Putin had made 'great progress' in a telephone call October 16, 2025, and had agreed to meet in Budapest at an unconfirmed date. The meeting in the Hungarian capital would be "to see if we can bring this 'inglorious' War, between Russia and Ukraine, to an end," Trump wrote on social media, a day before his talks in Washington with Ukraine's Volodymyr Zelensky. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que se reunirá con su homólogo ruso, , en Budapest para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, pero no detalló la fecha exacta.

Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios tras el que tuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

Trump hizo este anuncio tras mantener este jueves una llamada con Putin, un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania”, apuntó el líder estadounidense en su red social, Truth Social.

Según Trump, ambos acordaron también que la próxima semana se celebre “en un lugar por determinar” una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio.

El republicano recordó que este viernes se reunirá en el Despacho Oval con Zelenski y avanzó que ambos hablarán de la conversación que mantuvo con Putin “y de mucho más”.

Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante”, expresó.

De acuerdo con Trump, la llamada fue “muy productiva” y Putin lo felicitó “por el gran logro de paz en Oriente Medio”, en referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”, subrayó.

Putin también agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por sus gestiones para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, aseguró el republicano.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un “nuevo nivel de escalada”.

