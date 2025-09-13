El gobernante, que en agosto se reunió en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha reiterado en varias ocasiones la posibilidad de golpear los ingresos energéticos de Rusia. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El gobernante, que en agosto se reunió en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha reiterado en varias ocasiones la posibilidad de golpear los ingresos energéticos de Rusia. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Estados Unidos, , afirmó este sábado que solo impondrá nuevas sanciones contra Moscú si los países de la interrumpen por completo la compra de .

En un mensaje difundido a través de su red Truth Social, el mandatario republicano señaló que está “listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN paren de comprar petróleo a Rusia”.

LEA TAMBIÉN: Trump propone nuevos aranceles a China e India para presionar a Rusia

Trump calificó de “impactante” que los aliados de la alianza atlántica continúen adquiriendo crudo ruso, lo que –a su juicio– debilita la capacidad de negociación frente a . “De todas maneras, estoy listo cuando ustedes lo estén. Solo digan cuándo”, añadió.

El gobernante, que en agosto se reunió en Alaska con su homólogo ruso, , ha reiterado en varias ocasiones la posibilidad de golpear los ingresos energéticos de Rusia, fundamentales para financiar su ofensiva en Ucrania. Sin embargo, hasta ahora no ha concretado estas medidas, lo que genera frustración en Kiev.

LEA TAMBIÉN: Gaza: Asamblea de la ONU podría destacar moralmente en declaraciones, pero no eficacia

Además, , del 50 % al 100 %, como mecanismo de presión para acelerar el fin de la guerra. Según dijo, esos gravámenes serían levantados una vez alcanzada la paz.

“China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese dominio”, sostuvo el presidente estadounidense. Presentó su propuesta como una “carta a la OTAN y al mundo” y aseguró que, si la alianza de 32 países acata sus recomendaciones, “la guerra concluirá rápidamente”.

“Si no, solo están desperdiciando mi tiempo”, advirtió el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR

Con Bolsonaro condenado, la ultraderecha de Brasil se encomienda a Trump o a una polémica amnistía
“Amenaza a la democracia”: El mundo reacciona al asesinato de Kirk, aliado de Trump
CBO prevé 320,000 expulsiones en EE.UU. tras plan migratorio de Donald Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.