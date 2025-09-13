El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que solo impondrá nuevas sanciones contra Moscú si los países de la OTAN interrumpen por completo la compra de petróleo ruso.

En un mensaje difundido a través de su red Truth Social, el mandatario republicano señaló que está “listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN paren de comprar petróleo a Rusia”.

Trump calificó de “impactante” que los aliados de la alianza atlántica continúen adquiriendo crudo ruso, lo que –a su juicio– debilita la capacidad de negociación frente a Moscú. “De todas maneras, estoy listo cuando ustedes lo estén. Solo digan cuándo”, añadió.

El gobernante, que en agosto se reunió en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha reiterado en varias ocasiones la posibilidad de golpear los ingresos energéticos de Rusia, fundamentales para financiar su ofensiva en Ucrania. Sin embargo, hasta ahora no ha concretado estas medidas, lo que genera frustración en Kiev.

Además, Trump propuso que los países de la OTAN dupliquen los aranceles a China, del 50 % al 100 %, como mecanismo de presión para acelerar el fin de la guerra. Según dijo, esos gravámenes serían levantados una vez alcanzada la paz.

“China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese dominio”, sostuvo el presidente estadounidense. Presentó su propuesta como una “carta a la OTAN y al mundo” y aseguró que, si la alianza de 32 países acata sus recomendaciones, “la guerra concluirá rápidamente”.

“Si no, solo están desperdiciando mi tiempo”, advirtió el mandatario.