El Gobierno de Rusia negó este que el presidente, Vladímir Putin, haya ordenado el comienzo de los preparativos para realizar pruebas nucleares.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que esta es una decisión que debe ser cuidadosamente evaluada por especialistas.

“No ha dado (Putin) órdenes de iniciar los preparativos (…) Esta debe ser una decisión muy seria, bien fundamentada y cuidadosamente considerada. En eso trabajarán ahora nuestros especialistas”, dijo el funcionario en declaraciones a la televisión estatal del país.

Asimismo, recordó que Putin ha declarado en varias ocasiones que Rusia está comprometida con la prohibición de los ensayos nucleares.

Por otro lado, Peskov agregó que Rusia trató de comprender a qué se refería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando ordenó recientemente realizar pruebas con armas nucleares.

“Pero lo principal es que entendemos perfectamente lo que quiere decir nuestro presidente. Y él siempre actúa en consecuencia”, añadió el funcionario.

En respuesta a las palabras de Trump sobre presuntas pruebas nucleares en curso, el portavoz del Kremlin indicó que “ni Rusia ni China están realizando pruebas de armas nucleares”.

Cabe recordar que el miércoles pasado, Putin pidió a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles que “presenten una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares”.

