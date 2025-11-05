La producción de gas natural siguió cayendo en octubre
La producción de gas natural siguió cayendo en octubre
Únete a nuestro canal
Newsletter general

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que la en mes de octubre de 2025 alcanzó los 42,420 barriles en promedio diario.

Ese resultado, indicó, significó un incremento en 14% en comparación con la extracción de ese producto registrado en el mismo periodo de 2024, según cifras de Perupetro.

Asimismo, anotó, el al noveno mes del año fue el Lote 95, ubicado en Loreto, con 14,150 barriles en promedio diario (bpd), operado por Petrotal.

LEA TAMBIÉN: El futuro de los lotes I y VI en Talara: ¿quiénes entrarán a los yacimientos para operar?

En segundo lugar, indicó, se ubicó el Lote X (operado por OIG Perú S.A.C.), en Piura, con 8,300 bpd, seguido del Lote Z-69 en esa misma región, con 3,170 bpd (a cargo de Petroperú).

producción petrolera a octubre 2025
producción petrolera a octubre 2025

De otro lado, según reportó ese gremio del sector hidrocarburos, los lotes que no registraron producción fueron: el Lote 67 y el Lote 8 ubicados en Loreto, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Olympic propone mejoras operativas en lotes petroleros VII y XIII-B de Piura: ¿cuáles son?

Gas natural en caída

Por otra parte, informó que la registró una ligera disminución, al pasar de 1,484 millones de pies cúbicos por día (mmpcd) en septiembre a 1,346 mmpcd en el mes de octubre de este año.

El gremio empresarial explicó que, al comparar esa cifra con el mismo periodo del año anterior, se observa una caída del 2% en la explotación del recurso gasífero.

Finalmente, la SPH señaló que durante el mes de análisis, los lotes con mayor crecimiento en la producción de gas natural fueron el Lote 88 con 783 mmpcd, el Lote 56 con 254 mmpcd y Lote 57 con 243 mmpcd todos ubicados en el departamento de Cusco.

Producción de gas natural siguió cayendo en octubre. Gráfico: SPH
Producción de gas natural siguió cayendo en octubre. Gráfico: SPH
LEA TAMBIÉN: Petroperú: MEF confirma que esta semana se haría cambio de su directorio

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: pérdidas se reducen a US$ 355 millones, pero capital de trabajo aún es negativo
Perupetro amplía contrato de Petroperú en Lote Z-69 mientras siguen buscando operador
Petroperú se queda otra vez sin socio para operar el Lote 192: Upland Oil descalificado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.