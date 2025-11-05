La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que la producción nacional de petróleo en el Perú en mes de octubre de 2025 alcanzó los 42,420 barriles en promedio diario.

Ese resultado, indicó, significó un incremento en 14% en comparación con la extracción de ese producto registrado en el mismo periodo de 2024, según cifras de Perupetro.

Asimismo, anotó, el yacimiento con mayor producción de petróleo al noveno mes del año fue el Lote 95, ubicado en Loreto, con 14,150 barriles en promedio diario (bpd), operado por Petrotal.

En segundo lugar, indicó, se ubicó el Lote X (operado por OIG Perú S.A.C.), en Piura, con 8,300 bpd, seguido del Lote Z-69 en esa misma región, con 3,170 bpd (a cargo de Petroperú).

producción petrolera a octubre 2025

De otro lado, según reportó ese gremio del sector hidrocarburos, los lotes que no registraron producción fueron: el Lote 67 y el Lote 8 ubicados en Loreto, entre otros.

Gas natural en caída

Por otra parte, informó que la producción de gas natural registró una ligera disminución, al pasar de 1,484 millones de pies cúbicos por día (mmpcd) en septiembre a 1,346 mmpcd en el mes de octubre de este año.

El gremio empresarial explicó que, al comparar esa cifra con el mismo periodo del año anterior, se observa una caída del 2% en la explotación del recurso gasífero.

Finalmente, la SPH señaló que durante el mes de análisis, los lotes con mayor crecimiento en la producción de gas natural fueron el Lote 88 con 783 mmpcd, el Lote 56 con 254 mmpcd y Lote 57 con 243 mmpcd todos ubicados en el departamento de Cusco.